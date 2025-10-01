La Central de Autobuses que el crimen organizado usa para reclutar jóvenes; una tragedia silenciosa

El crimen organizado ha implementado una serie de estrategias para acrecentar sus alcances, entre ellas se encuentra la de reclutar jóvenes para formar parte de sus filas y la Central de Autobuses de Tlaquepaque Jalisco es un punto rojo que poco a poco se ha ido convirtiendo en un epicentro de la tragedia y una zona de riesgo para los chicos que son engañados abusando de su necesidad de buscar una mejor vida.

Diversos colectivos han denunciado que en esta Central de Autobuses opera una red que recluta a jóvenes.

La Central de Autobuses de #Tlaquepaque, en #Jalisco, se ha convertido en un punto de riesgo: ahí, muchos jóvenes son atraídos por falsas propuestas laborales y terminan siendo reclutados por el #CrimenOrganizado



¿Cómo recluta jóvenes el crimen organizado en la Central de Autobuses de Tlaquepaque?

Según el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco los jóvenes son reclutados con promesas de trabajo de hasta 20 mil pesos mensuales a través de supuestos amigos y hasta videojuegos con los que enganchan a los chicos para citarlos en este lugar y de ahí sumarlos a sus filas para fines ilícitos dentro de su organización.

Miembros del mismo colectivo señalaron en entrevista a Laura Casillas; reportera de Fuerza Informativa Azteca, que no hay una campaña de prevención para erradicar el problema, ni se ha hecho un esfuerzo para aumentar la seguridad en las centrales de autobuses.

Decenas de madres y padres buscan a sus hijos en la Central de Autobuses de Tlaquepaque en Jalisco.

Sebastián Menéndez joven desaparecido en la Central de Autobuses de Tlaquepaque

En una pieza especial de Fuerza Informativa Azteca, Beatriz Uscanga detalla como el pasado 4 de septiembre a las 8:45 horas de la mañana su hijo Sebastián de 18 años de edad, desapareció en dicho lugar sin dejar rastro.

"él se sube al Uber, empecé a marcarle como loca, ya no tuve contacto absoluto” explica la madre y manda un mensaje contundente “Sebastián, si me estás escuchando hijo, si me estás viendo, voy a mover cielo, mar y tierra. No me importa, hasta que yo te pueda encontrar”.

Datos de personas desparecidas en Jalisco

Según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Democracia , 15 mil 286 personas han desaparecido en Jalisco de las cuales el rango de dad oscila entre los 20 y 34 años de edad. De esta alarmante cifra mil 175 personas desaparecieron en Tlaquepaque.

Municipios con más desparecidos en Jalisco:

Guadalajara Zapopan Tlajomulco de Zúñiga Tlaquepaque Tonalá