Apagón masivo este 1 de octubre; estas son las colonias afectadas por trabajos de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el próximo miércoles 1 de octubre se llevará a cabo un apagón masivo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con motivo de trabajos de infraestructura eléctrica vinculados a la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana, un proyecto estratégico impulsado por el gobierno municipal.

De acuerdo con la paraestatal, la suspensión del servicio se realizará en la zona sureste de la ciudad, principalmente sobre el bulevar Solidaridad y tendrá una duración aproximada de cuatro horas, de 09:00 a 13:00 horas (tiempo local).

El próximo 1 de octubre, en un horario de 09:00 a 13:00 hrs, se llevará a cabo la suspensión del servicio de energía eléctrica en Blvd. Solidaridad.



“El próximo 1 de octubre, en un horario de 09:00 a 13:00 hrs, se llevará a cabo la suspensión del servicio de energía eléctrica en Blvd. Solidaridad. Te recomendamos tomar precauciones y cargar con anticipación tus dispositivos”, fue el mensaje que compartió el gobierno local en sus redes sociales.

Colonias y fraccionamientos afectados

El corte de energía afectará a colonias y fraccionamientos aledaños al bulevar Solidaridad , donde se concentrarán los trabajos eléctricos.

Se estima que decenas de hogares, comercios y negocios de la zona deberán tomar previsiones, especialmente las calles:



Sevillana

Flamenco

Champaña

Arizona

C. Rochell

P. Retana

P. Sauco

¿De qué son las obras que afectarán el servicio de energía eléctrica?

La CFE y la administración local señalaron que el Complejo de Seguridad Ciudadana busca centralizar en un solo espacio las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), actualmente dispersas en la ciudad, lo que permitirá una mejor coordinación en materia de seguridad pública.

Autoridades locales recalcaron que se trata de un corte programado y necesario para el avance de una obra estratégica que beneficiará a toda la ciudad en materia de seguridad.

Además, se prevé que en los próximos meses puedan registrarse cortes adicionales , siempre bajo notificación previa a la ciudadanía

Medidas de prevención para la ciudadanía

Ante esta suspensión temporal, la CFE recomendó a los habitantes desconectar sus aparatos eléctricos para evitar daños cuando se restablezca el servicio.

Además, pidió cargar teléfonos móviles, laptops y otros dispositivos electrónicos con anticipación, a fin de reducir las molestias durante el apagón.

