¡Ya hay fecha! Todo lo que se sabe del nuevo Cablebús en Puebla

Alejandro Armenta, Gobernador del estado de Puebla, dio a conocer que en diciembre de este mismo 2025 iniciarán los procesos y obras de construcción del nuevo Cablebús en la entidad, el cual servirá para conectar la zona de la Angelópolis con colonias y áreas más alejadas.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales, que el mandatario estatal señaló que la obra del Cablebús busca adoptar la tecnología con la que cuenta la Línea 3 de este transporte público en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuántas líneas tendrá el nuevo Cablebús de Puebla?

De acuerdo con lo mencionado por el Gobernador de Puebla, la obra del Cablebús en la entidad contará con un total de cuatro líneas que buscarán eficientar y brindar una alternativa de transporte a las y los ciudadanos de la entidad.

Alejandro Armenta señaló que ya se abrió con el proceso de licitación del proyecto en la entidad, por lo cual la empresa que resulte ganadora será la encargada de la edificación del Cablebús así como del mantenimiento en las cabinas, torres y demás áreas designadas a este sistema de transporte.

¿En dónde estarán las estaciones del Cablebús de Puebla?

Información que no ha sido confirmada por las autoridades de Puebla, señala que algunas de las estaciones estarán en la zona de los Estadios, así como en los siguientes puntos:

Fuertes de Loreto y Guadalupe

Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH)

Parque Ecológico

Hasta el momento se desconoce en su totalidad la zona en la cual se estará construyendo la Línea 4 de este nuevo Cablebús en la entidad poblana.

Cablebús de Puebla, busca ser similar al de la Línea 3 de la CDMX

La nueva obra de transporte público que se hará en Puebla se basará en el ya existente en la Ciudad de México, pues se reveló que se busca que este nuevo Cablebús adopte la tecnología y funciones de la Línea 3 del servicio que se brinda en la capital del país.

Las cabinas de la Línea 3 del Cablebús de la CDMX cuentan con capacidad para 10 personas, además de que se desplazan a alturas que rondan entre los 20 y 35 metros dependiendo la zona del trayecto.

Es importante mencionar que la obra de la capital del país tuvo una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, además de que la construcción tardó dos años en dar servicio a las y los usuarios.

Ciudades en México con Cablebús como transporte público

Hasta el momento, las únicas dos entidades del país que cuentan con teleféricos como medios de transporte son la Ciudad de México con el Cablebús, así como el Estado de México con el Mexicable.

