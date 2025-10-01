5 datos que debes de saber del MTU

Estos son cinco datos que debes de saber del MTU:

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Es el dinero que puedes transferir

Se implementará a partir del 1 de octubre de 2025

de 2025 Si no lo defines, el banco fijará como límite 12 mil 800 pesos

Es una medida de seguridad y se puede modificar siempre

y se puede modificar siempre Especialistas no aseguran que te proteja de fraudes, aunque era la base de la medida

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.