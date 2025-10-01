5 datos que debes de saber del MTU
A partir de este 1 de octubre, se implementó el Monto Transaccional del Usuario, mejor conocido como MTU; conoce los datos principales.
Estos son cinco datos que debes de saber del MTU:
- Es el dinero que puedes transferir
- Se implementará a partir del 1 de octubre de 2025
- Si no lo defines, el banco fijará como límite 12 mil 800 pesos
- Es una medida de seguridad y se puede modificar siempre
- Especialistas no aseguran que te proteja de fraudes, aunque era la base de la medida
