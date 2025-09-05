¡Qué vintage! CFE coloca cabinas telefónicas gratuitas en México; ubicación y cómo funcionan

Con la finalidad de impulsar la conectividad a lo largo y ancho de la República Mexicana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a colocar diferentes cabinas telefónicas gratuitas para que la ciudadanía pueda realizar llamadas de corta y larga distancia sin afectar su economía.

El programa que fue impulsado desde el pasado 2024 busca apoyar a las comunidades más necesitadas en materia de infraestructura y comunicación en México, por lo cual también se colocaron los puntos de internet sin costo en espacios públicos de diferentes comunidades.

¿Cómo funcionan las cabinas telefónicas de la CFE?

De acuerdo con la información que se dio a conocer sobre las cabinas telefónicas de la CFE , para usar estos espacios no se necesita dinero en efectivo, tarjetas de recarga o depósitos, pues lo único que se tiene que hacer para la comunicación es levantar el altavoz, marcar el número requerido y listo.

Es importante señalar que este programa de la comisión va de la mano con las acciones de cada gobierno estatal y municipal, por lo cual hasta el momento en el país existen alrededor de 850 cabinas de este tipo.

¿En dónde se colocaron las cabinas telefónicas gratuitas?

La colocación de estas cabinas telefónicas se hicieron en las comunidades y poblados más alejados de las zonas urbanas de cada entidad de la República Mexicana, por lo cual será muy difícil verlas en áreas metropolitanas.

Algunas de estas cabinas se pueden encontrar en colonias de Almoloya de Juárez, Ixtapan de la Sal, Soyaniquilpan, Sultepec, Ixtlahuaca, Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Lagunillas y otras tantas.

Para conocer la ubicación exacta de las 847 cabinas gratuitas que tiene activas la CFE, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la comisión.

¿Quiénes pueden usar estas cabinas telefónicas?

Es importante señalar que para solicitar una cabina telefónica gratuita de la comisión, el requerimiento se tiene que hacer por medio del ayuntamiento local de cada comunidad, por lo cual será por medio de las autoridades locales el pedido de las mismas.

Pasos para solicitar la colocación de una cabina telefónica de la CFE

Para poder solicitar la colocación de estos espacios gratuitos de conectividad, se tienen que seguir los siguientes pasos:

Redactar un correo con la solicitud a la dirección cabinas.telefonicas@teit.cfe.mx

Nombre del municipio

Nombre del presidente municipal en turno

Número institucional de contacto

Correo institucional

Número celular

Página web o perfil de redes sociales del municipio

