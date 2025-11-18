¡Gélido! Caída de nieve y heladas con -10 grados hoy 18 de noviembre

La temporada de frío apenas empieza y hoy martes 18 de noviembre se espera la caída de nieve, así como heladas de hasta -10 grados debido al frente frío 15 que se unirá a las corrientes en chorro polar.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el frente frío se aproximará al noroeste de México provocando bajas temperaturas. Las corrientes en chorro polar y subtropical, canales de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico también afectarán al país.

Heladas en estados de México

Para la madrugada del martes se pronostican mínimas de entre -10 a -5 grados con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla, y de 0 a 5 grados en zonas serradas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

¿En dónde se prevé la caída de nieve?

Debido al ambiente muy frío en la mañana del martes hay posibilidades de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y sierra norte de Sonora. Ante ello, se recomienda salir bien abrigados para evitar problemas de salud.

Pronóstico del clima para la CDMX

Según los pronósticos, este martes habrá lluvias aisladas en la Ciudad de México,así como en Morelos y Puebla. En la capital también se espera ambiente templado, cielo con nubosidad dispersa, así como vientos de 5 a 15 km/hora con rachas de hasta 30 km/h.

