Así debes actuar si detectas una fuga en el medidor de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un procedimiento para que los usuarios puedan detectar posibles fugas de luz en sus domicilios a través del medidor digital.

Una “fuga de luz” o fuga eléctrica es cuando la corriente eléctrica se escapa del circuito eléctrico previsto, generalmente debido a fallas en el aislamiento, cableado defectuoso o malas instalaciones. Esta fuga provoca una pérdida de energía que puede generar un aumento en el recibo de luz y, lo que es más importante, un riesgo de descargas eléctricas o incluso incendios, por lo que es vital detectar y corregir esta problemática.

Pasos para detectar una fuga de luz en el medidor de la CFE

Lo primero que debes hacer es no manipular ni intentar reparar el medidor por tu cuenta, implementa los siguientes pasos:



Verifica el medidor: Con todos los aparatos y luces apagados, observa el medidor eléctrico

Observa el movimiento: Si el medidor sigue registrando actividad (gira), es probable que haya una fuga

Llama a un profesional: Si confirmas que hay una fuga, contacta a un electricista calificado para que identifique y resuelva el problema de forma segura

Se recomienda mantener una distancia segura del medidor y evitar el uso de aparatos eléctricos hasta que un técnico autorizado inspeccione y solucione la situación.

¿Cómo reportar una fuga de luz en el medidor de la CFE?

Para reportar una fuga de luz en el medidor de la CFE, contacta el teléfono 071, utiliza la aplicación móvil CFE Contigo, visita el sitio web www.cfe.gob.mx , o acude a un Centro de Atención a Clientes. Asegúrate de tener a la mano el número de servicio de tu recibo y tu dirección completa.

¿Cómo revisar el recibo de luz en línea?

Ingresa a este enlace para que lo consultes.

