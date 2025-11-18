¡Prohibido! Estos son los autos con el engomado que NO puede circular el martes 18 de noviembre

Mantener una buena calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex) es el propósito principal del programa Hoy No Circula que impedimenta la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Por esta razón es importante que te mantengas al tanto de cuáles son los autos que no circulan en martes.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México; pero, a partir del 1 de julio de 2025, también se aplica en 30 municipios del Valle de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

¿Qué carros no circulan los martes?

Con la finalidad de reducir las emisiones de gases y partículas contaminantes, para mejorar así la calidad del aire, las autoridades de la CAMe aplican diariamente el Hoy No Circula. El programa se mantiene activo todos los días desde las 5:00 a.m y hasta las 22:00 horas. Los autos que no circulan los días martes son los que cuenten con las siguientes características:

Engomado: rosa

Placas: Terminación en 7 y 8

Holograma: 1 y 2

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/SHu7h14bzX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 16, 2025

Municipios que se integraron al Hoy No Circula en julio de 2025

A partir del 1 de julio de 2025, el programa Hoy No Circula presentó cambios importantes, pues las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México anunció la incorporación de 30 municipios del Valle de Toluca que son los siguientes:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

Multas por inumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Es importante que los automovilistas sepan que el programa Hoy No Circula es obligatorio, tanto en la CDMX como en el Edomex y que no respetarlo puede costar una multa de entre $2,500 pesos y $3000 pesos, además de la posible retención del vehículo.

