El secreto para trastes impecables: Profeco revela las mejores y peores fibras

La fibra para lavar dejó de ser un simple accesorio en la cocina. Hoy es pieza clave para la higiene del hogar, y la Profeco lo confirmó con un estudio reciente que expone cómo estos artículos de limpieza influyen en la salud y la economía de las familias.

La institución analizó fibras abrasivas, dobles, recubiertas y con supuestos acabados antibacterianos. El objetivo fue responder la gran pregunta: ¿cuáles limpian de verdad sin dañar los trastes ni vaciar la cartera? La sorpresa es que no todas las marcas cumplen lo que prometen, y en algunos casos el “antibacterial” fue solo un truco de marketing.

Resultados del estudio

El estudio de calidad incluyó ocho pruebas de resistencia y efectividad, desde el grado de abrasión hasta la conservación de la forma tras varios usos. Además, midieron la capacidad de enjuague, la durabilidad y la veracidad del etiquetado.

Los resultados dejaron claro que la fibra verde o negra sigue siendo la reina para ollas y sartenes, mientras que las de doble cara son ideales para cristalería o superficies delicadas. La clave está en elegir con inteligencia y no dejarse seducir por etiquetas llamativas.

Marcas que cumplen con estilo y precio

En el podio de las mejores opciones, destacan KE Precio y Chedraui por su relación calidad-precio Según Profeco, algunas marcas económicas superan incluso a las más famosas, demostrando que la calidad no siempre cuesta más.



KE Precio: Paquete de 4 con esponja por 40 pesos, evaluada como “Excelente”

Great Value (fibra de celulosa): Muy bien posicionada por su durabilidad y precio competitivo

Chedraui (esponja multiusos): 14 pesos la unidad, con gran desempeño en resistencia y absorción

Eco Clean by Fregón: Sobresale en calidad y cuidado de superficies

Scotch-Brite recubierta: Aunque es reconocida marca, en su versión recubierta pasó con buena nota

Scrub Daddy: Evaluada como “Muy Bueno”, aunque su precio es de 90 pesos aprox., sigue siendo efectiva

aunque su precio es de 90 pesos aprox., sigue siendo efectiva Fibroton multiusos: Resistente y de buen rendimiento

Fregón Scrubb Sponge: Excelente desempeño y relación costo-beneficio

La recomendación práctica es variar. Tener fibras abrasivas para trastes resistentes y otras con esponja para utensilios frágiles. Así se amplía la vida útil de los productos y se evitan rayones que arruinan las superficies.

Empaques que traicionan y decepcionan al consumidor

No todo fue brillo. Algunas fibras quedaron marcadas por publicidad engañosa, sobre todo aquellas que prometían eliminar bacterias. La realidad fue otra, fallaron en los tests antibacterianos y podrían incluso convertirse en un foco de contaminación si no se cambian con regularidad:



Corazzi Arcobaleno

Great Value fibra esponja

Scotch-Brite Extrema

Scotch-Brite Limpieza Pesada

Virotex Esponja Multiuso 3+1

Profeco advierte que la fibra debe reemplazarse cada 15 días o antes si presenta desgaste, mal olor o acumulación de grasa. No hay “milagros” que sustituyan la higiene básica.

Tips para elegir fibra para lavar trastes según Profeco

Para acertar en la próxima compra:



Revisa siempre el empaque Identifica si está pensada para cristalería o sartenes Evita paquetes abiertos Rota las fibras con frecuencia Etiquétalas por uso, ayuda a mantener un 20% menos de bacterias

La fibra bien elegida puede ser la diferencia entre un hogar limpio y uno lleno de riesgos invisibles.