¡Octubre comienza lluvioso! Onda tropical 35 afectará estos estados de México

¡Inicia el décimo mes del año con lluvias! De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este miércoles 1 de octubre será lluvioso debido a la onda tropical 35. En adn Noticias te explicamos todo sobre el clima de hoy en México para que tomes previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo estará el clima en México hoy?

La onda tropical 35 será absorbida por una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y Guerrero. Esta interacción, junto con otra baja presión en el suroeste del Golfo de México y la vaguada monzónica cerca de la costa del Pacífico Sur, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Además, un canal de baja presión en el interior del país, sumado al ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

El ambiente se mantendrá cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en varios estados del norte y occidente.

Estados donde lloverá este miércoles

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y costa)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro

Estados donde hará frío hoy 1 de octubre 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

¿En qué estados hará calor hoy miércoles en México?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.