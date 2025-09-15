Fecha de pago del aguinaldo de los jubilados del IMSS e ISSSTE

Conforme se acerca el final de año, los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE) están más emocionados por el pago de su aguinaldo , es por ello que si tú eres beneficiario debes de comerzar a recibirlo entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Los jubidados del IMSS recibirán el pago de su aguinaldo el próximo 3 de noviembre con el objetivo de que aprovechen bien su dinero en las fiestas decembrinas. Respecto al pago del ISSSTE, se hará en dos partes.

¿Cuándo pagarán el aguinaldo a los jubilados del ISSSTE?

Los beneficiarios del ISSSTE tendrán la primera parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda será en enero de 2026. De esta manera, los beneficiarios no se gastarán todo su dinero para Navidad y Año Nuevo y recibirán un ingreso después de las celebraciones.

¿De cuánto es el aguinaldo del IMSS este 2025?

El aguinaldo que recibirán pensionados del IMSS equivale a una mensualidad de su pensión, es decir que tendrán un pago adicional a la que les corresponde durante noviembre.

¿Qué es el aguinaldo?

Los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 reciben un aguinaldo anual.

¿De cuánto será el aguinaldo del ISSSTE?

El aguinaldo del ISSSTE es equivalente a 30 días del valor de la pensión. En el primer pago se entregará lo equivalente a 20 días y en el segundo pago a los restantes 20 días.

