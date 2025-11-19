Nueva fecha de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir más de 8 mil

Jóvenes Construyendo el Futuro , es un programa que tiene como objetivo apoyar a quienes no trabajan ni estudian y se les da capacitación laboral durante 12 meses y se les da un pago de 8 mil 480 pesos mensuales.

Fecha de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el próximo registro para Jóvenes Construyendo el Futuro será el 1 de diciembre de 2025.

Se abrirán alrededor de 45 mil espacios en centros de trabajo y el registro se realizará a través de la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ .

Requisitos para inscribirse

Los jóvenes interesados en recibir la capacitación y el pago de más de 8 mil pesos deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando

Contar con identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio vigente

Fotografía y completar ficha de registro

Para cualquier aclaración se recomienda mantenerse pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro en X, Instagram y Facebook. O a través de la línea telefónica 800 841 2020 que ofrece servicio de lunes a sábado de 08:00 a 21:00 horas.

¿Cómo son las capacitaciones?

Durante 12 meses en un horario de entre 5 y 8 horas diarias cinco días a la semana el joven aprenderá sobre un oficio o profesión, recibirá la capacitación necesaria para integrarse al campo laboral. Al completar el año, el beneficiario recibirá un documento que avala las competencias adquiridas.

Con ello, se busca contribuir a consolidar la conexión entre el crecimiento profesional y la responsabilidad hacia la comunidad y la preparación integral para los sectores productivos. Además, todos los beneficiarios contarán con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que abarca enfermedades, riesgos laborales y atención por maternidad.

