República MX: la polémica marcha Z

El clímax de la movilización del 15 de noviembre , que se había mantenido en un tono de exigencia cívica, se rompió al final del recorrido. Reportes de medios, videos virales y testimonios en redes sociales documentaron una escalada de tensión que derivó en presuntos actos de represión. La principal denuncia se centró en el uso de gases lacrimógenos o sustancias irritantes para dispersar a los grupos de manifestantes que intentaron acercarse a ciertas zonas de seguridad previamente establecidas.

Organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Derechos Humanos de la capital emitieron comunicados condenando el uso excesivo de la fuerza y exigiendo claridad sobre los protocolos aplicados. Se reportaron varias detenciones arbitrarias y la retención de jóvenes manifestantes, lo que contraviene el espíritu de respeto a la protesta pacífica. Este despliegue agresivo, que incluyó la presencia notoria de cuerpos de seguridad con equipo antimotín, contradice el discurso oficial de apertura y diálogo.

Respuesta militarizada

El trasfondo más preocupante de los incidentes es la militarización con la que el Estado optó por responder a una protesta eminentemente civil y juvenil. En lugar de privilegiar el diálogo y los cinturones de paz, la estrategia de contención se pareció más a un operativo de seguridad de alto riesgo.

El uso de la fuerza pública para callar o dispersar la disidencia política, sin importar su origen, genera una profunda zozobra institucional en la ciudadanía. Este incidente desvía la atención de las legítimas demandas de la Generación Z: seguridad, empleo y estabilidad para centrarla en la capacidad del gobierno de reprimir la manifestación. La lección es sombría: la vía de la protesta pacífica, que es un derecho constitucional, parece seguir siendo confrontada con tácticas de control que reavivan los peores recuerdos de autoritarismo y minan la confianza en las instituciones democráticas del país.

