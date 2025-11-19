Canje de placas, fecha límite para hacerlo está muy cerca y sanciones

En algunos estados del país es indispensable que los automovilistas realicen el reemplacamiento y si vives en Jalisco, ya se acerca la fecha límite por lo que te recomendamos hacerlo para que evites pagar una multa.

Fecha límite de reemplacamiento

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ) y el gobierno de Jalisco, todos los propietarios de vehículos con placas que terminen en 0 y 9 deberán realizar el reemplacamiento a más tardar el 30 de noviembre. Esto tiene como objetivo que los vehículos cuenten con diseños actualizados y con elementos de seguridad reforzada.

¿Qué placas se deben cambiar?

Las autoridades informaron que los modelos de placas que se deben cambiar son: Maguey, Gota y Minerva y deberán ser sustituidos por Cabañas. Estas últimas y las Collage serán las únicas válidas para circular en Jalisco.

Luis García Sotelo, titular de la Secretaría de Hacienda de Jalisco indicó en un video que no habrá multa inmediatas para quien no realice el reemplacamiento; sin embargo, los autos que no cuenten con las placas actualizadas podrían ser retirados de circulación.

Requisitos para reemplacamiento

Los propietarios pueden hacer una cita en el siguiente enlace y deberán presentar la siguiente documentación:

Certificado aprobado o no aprobado a la Verificación Responsable 2025

Placas anteriores

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Identificación oficial vigente

El reemplacamiento sirve para brindar mayor seguridad pues las palcas están asociadas a un sistema de rastreo más eficiente y que puede ayudar en caso de robo o extravío. También ayuda a la verificación y las multas. Por ello, es muy importante siempre mantenerse al corriente con esos trámites.

