Vinculan a proceso a 8 detenidos tras la marcha de la Generación Z; 2 seguirán en prisión

Tras una audiencia que se prolongó hasta casi las tres de la madrugada de este miércoles 19 de noviembre, un juez de control resolvió la situación legal de los ocho jóvenes detenidos durante los enfrentamientos registrados en la marcha de la generación Z en la Ciudad de México (CDMX).

La sesión, que se extendió por más de medio día, incluyó la presentación de videos, testimonios y argumentos tanto del Ministerio Público como de la defensa.

Los abogados Ricardo Colorado y Ricardo Rosales, representantes de los imputados, acusaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades y calificaron la audiencia como “agotadora”, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) afirmó que existían elementos suficientes para iniciar acciones penales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Dos acusados por tentativa de homicidio seguirán tras las rejas

Aunque inicialmente tres jóvenes fueron señalados por tentativa de homicidio, el juez determinó que únicamente dos permanecerán bajo prisión preventiva justificada, una medida impuesta debido a la gravedad del delito y al riesgo procesal identificado por la autoridad.

El tercero llevará su proceso en libertad, aunque deberá cumplir con diversas restricciones.

La investigación complementaria comenzará en los próximos días y la siguiente audiencia se llevará a cabo dentro de aproximadamente un mes, de acuerdo con el calendario judicial.

Vinculan a proceso a 8 detenidos por #protesta: 2 van a prisión preventiva y 6 quedan en libertad



Minutos antes de las 3 de la madrugada concluyó la audiencia en el #ReclusorioNorte, donde ocho de los detenidos tras la manifestación del sábado fueron vinculados a proceso.



De… pic.twitter.com/js6eZ9hgCV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2025

Seis imputados enfrentarán los cargos en libertad

Los otros cinco jóvenes están acusados de resistencia de particulares, un delito catalogado como no grave. Entre ellos se encuentra Daniela, una joven originaria de Guadalajara cuyo caso generó indignación pública después de que se difundieran imágenes de la agresión que sufrió presuntamente a manos de elementos policiales .

Al salir del Reclusorio Norte, Daniela narró que un policía la llevó con el argumento de ponerla a salvo, pero terminó rodeada por granaderos.

Contó que recibió golpes en la cabeza y la frente, lesiones que requirieron varias puntadas, además de afectaciones en el tobillo y las costillas. Su testimonio reforzó los cuestionamientos sobre el actuar de las fuerzas de seguridad durante la marcha.

Aunque los seis jóvenes lograron su libertad, el juez fue claro: ninguno está absuelto. Como parte de las medidas cautelares deberán acudir a firmar de manera periódica y mantener un domicilio estable.

Marcha de Generación Z: Exigen seguridad en todo el país [VIDEO] Miles de personas tomaron las calles en algunos estados de la República para exigir acciones contra la violencia.

Entre celebración y tristeza de las familias afuera del penal

En el exterior del Reclusorio Norte, familiares y acompañantes vivieron momentos contrastantes; mientras algunos festejaban la salida de sus hijos o amigos, otros recibieron la noticia de que dos de los jóvenes permanecerán detenidos, lo que provocó escenas de llanto y tensión.

El caso seguirá avanzando en las próximas semanas y será la siguiente audiencia la que marque el rumbo del proceso; no obstante, se prevé una nueva marcha el próximo jueves 20 de noviembre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.