¿Buscas trabajo? Google anunció 82 vacantes en México para todo tipo de profesionistas

Tal vez es un excelente momento para buscar un nuevo trabajo. En esta ocasión, Google anunció 82 vacantes, todas para sus oficinas en la Ciudad de México, a las que pueden aplicar todas las personas que cumplan con sus requisitos mínimos, como un título universitario y al menos 3 años de experiencia.

Como no podía ser de otra forma, Google tiene su propio portal de trabajo, por lo que no podrás encontrar las ofertas en ningún otro lado, para que lo consideres y evites caer en cualquier tipo de estafas.

Las vacantes que tiene Google en México

Hay ofertas para todos los profesionistas en México, aunque cada una de ellas tiene requisitos específicos que los interesados deberán cumplir. Para darnos una idea, algunas de las vacantes de Google son:



Ingeniero de Software Sr

Analista de Inteligencia de Negocios

Ingeniero de productos Sr

Ingeniero de datos, marketing global de Youtube

Gerente de Socios Estratégicos

UX Marketing

Gerente de Marketing

Investigador Sr

Especialista en ventas de análisis de datos

Analista de Marketing cuantitativo

Gerente de planificación de suministros materiales

Gerente de Cuentas

Científico de Datos Empresariales

Gerente de cuentas, anuncios de aplicación y monetización

Entre algunas otras; cabe destacar que hay distintas modalidades, ya que algunas ofrecen trabajo híbrido, otras son presenciales y algunas son de home office; incluso se pueden encontrar de tiempo completo o de medio tiempo.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Google?

El proceso es sencillo y aquí te explicamos el paso a paso para poder aplicar en la vacante de tu interés en Google:



Ir al portal de trabajos de Google en México

Encontrar la vacante que te interesa

Seleccionar “Más información”

Una vez dentro aparecerán todos los detalles de la oferta laboral, ahí debes elegir “Aplicar”

Después debes crear un perfil en Google y subir tu CV en formato PDF

Llenar la información con tu perfil profesional

Realizar autoidentificación

Enviar solicitud

Y listo, solo tendrás que esperar para saber si la compañía te puede considerar para la vacante o tendrás que probar suerte en algún otro lado.

Requisitos para aplicar a las vacantes de Google

Recordemos que en la mayuoría de las vacantes piden un nivel de estudios mínimo de licenciatura o ingeniería, con título universitario que lo confirme.

Asimismo, exigen una experiencia en el campo laboral de 3 a 4 años, para confimrar que la persona se encuentra capacitada para formar parte de una de las empresas más grandes del mundo.

