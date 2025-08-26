¿Buscas trabajo? Google anunció 82 vacantes en México para todo tipo de profesionistas
Una de las empresas más importantes del mundo, como lo es Google, anunció su oferta de trabajo para la CDMX, con vacantes en distintas áreas laborales.
Tal vez es un excelente momento para buscar un nuevo trabajo. En esta ocasión, Google anunció 82 vacantes, todas para sus oficinas en la Ciudad de México, a las que pueden aplicar todas las personas que cumplan con sus requisitos mínimos, como un título universitario y al menos 3 años de experiencia.
Como no podía ser de otra forma, Google tiene su propio portal de trabajo, por lo que no podrás encontrar las ofertas en ningún otro lado, para que lo consideres y evites caer en cualquier tipo de estafas.
Las vacantes que tiene Google en México
Hay ofertas para todos los profesionistas en México, aunque cada una de ellas tiene requisitos específicos que los interesados deberán cumplir. Para darnos una idea, algunas de las vacantes de
Google
son:
- Ingeniero de Software Sr
- Analista de Inteligencia de Negocios
- Ingeniero de productos Sr
- Ingeniero de datos, marketing global de Youtube
- Gerente de Socios Estratégicos
- UX Marketing
- Gerente de Marketing
- Investigador Sr
- Especialista en ventas de análisis de datos
- Analista de Marketing cuantitativo
- Gerente de planificación de suministros materiales
- Gerente de Cuentas
- Científico de Datos Empresariales
- Gerente de cuentas, anuncios de aplicación y monetización
Entre algunas otras; cabe destacar que hay distintas modalidades, ya que algunas ofrecen trabajo híbrido, otras son presenciales y algunas son de home office; incluso se pueden encontrar de tiempo completo o de medio tiempo.
¿Cómo aplicar a las vacantes de Google?
El proceso es sencillo y aquí te explicamos el paso a paso para poder aplicar en la vacante de tu interés en Google:
- Ir al portal de trabajos de Google en México
- Encontrar la vacante que te interesa
- Seleccionar “Más información”
- Una vez dentro aparecerán todos los detalles de la oferta laboral, ahí debes elegir “Aplicar”
- Después debes crear un perfil en Google y subir tu CV en formato PDF
- Llenar la información con tu perfil profesional
- Realizar autoidentificación
- Enviar solicitud
Y listo, solo tendrás que esperar para saber si la compañía te puede considerar para la vacante o tendrás que probar suerte en algún otro lado.
Requisitos para aplicar a las vacantes de Google
Recordemos que en la mayuoría de las vacantes piden un nivel de estudios mínimo de licenciatura o ingeniería, con título universitario que lo confirme.
Asimismo, exigen una experiencia en el campo laboral de 3 a 4 años, para confimrar que la persona se encuentra capacitada para formar parte de una de las empresas más grandes del mundo.
