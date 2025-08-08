Gobierno CDMX abre más de 3 mil vacantes: Lista de trabajos que piden primaria, secundaria y prepa

¿Estás en busca de empleo este mes de agosto 2025? Si ya te cansaste de explorar opciones sin éxito, te tenemos buenas noticias, pues el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) abrió 3 mil 917 vacantes de trabajo en diversas áreas. Hay puestos de todo tipo: desde los que piden primaria hasta licenciatura.

Toda la información se encuentra disponible en el periódico Ofertas de Empleo, sin embargo, aquí te la presentamos más detallada y con las ofertas de trabajo en CDMX más destacadas en agosto.

Trabajo en CDMX: ¿Qué vacantes hay disponibles en agosto?

La oferta está dirigida a diversos perfiles, desde operativos hasta profesionales con formación técnica o universitaria, abarcando sectores como servicios, tecnología, salud, construcción y administración. Las oportunidades incluyen puestos con sueldos que alcanzan hasta los 27 mil pesos mensuales.

Además del atractivo salarial, los puestos ofrecidos incluyen prestaciones y oportunidades de capacitación para mejorar la preparación y desarrollo de los nuevos trabajadores.

El programa busca atender a un amplio perfil de candidatos para combatir el desempleo en la capital.

Vacantes de empleo CDMX: ¿En dónde trabajar con primaria?

Módulo Iztapalapa

La empresa ISS Facility ofrece una vacante de ayudante general con un sueldo de 10 mil 344 pesos mensuales; el horario es de 7:00 a.m. a 3: p.m.

Trabajo CDMX en agosto donde piden secundaria

Módulo Milpa Alta

Esta es una de las ofertas más atractivas, pues el sueldo es de 15 mil pesos mensuales y solo se requiere el nivel escolar de secundaria. La empresa Embotelladora Mexicana está solicitando a una persona para cubrir el puesto de Mecánico Diésel.

¿Qué trabajo en CDMX en agosto pide prepa?

Módulo Venustiano Carranza

GRIP Seguridad Privada busca un chofer ejecutivo área administrativo, ofrece 18 mil pesos al mes y se requiere de seis meses a 1 año de experiencia.

Trabajo con Licenciatura en CDMX agosto 2025

Módulo Cuajimalpa

Si concluiste la licenciatura en Contaduría, es momento de que aproveches. La empresa Pinfra busca cubrir el puesto de Contador General, para este trabajo se requiere de 3 a 4 años de experiencia, y se ofrece un sueldo de 27 mil pesos mensuales.

Si no te convenció ninguna de las opciones presentadas, puedes dar click aquí y consultar todas las vacantes de trabajo por alcaldía. Seguramente encontrarás la que se adapte a tu perfil.

