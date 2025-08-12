Así empezó Skynet; lista de trabajos que dejarían de existir en 5 años a causa de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta poderosa en varios aspectos, sin embargo su capacidad también ha puesto en riesgo varios trabajos que incluso podrían desaparecer en un futuro no tan lejano. La capacidad de la IA ha ido en aumento; ChatGPT, Gemini, Copilot son de las más populares, sin embargo, existen empresas que han implementado otras formas de usarlas y con lo que incluso han logrado optimizar procesos y así apoyarse de ella.

Lo anterior puede sonar bastante interesante e incluso atractivo para las grandes compañías, pero esto podría estar poniendo en riesgo algunos trabajos cuyas actividades podrían ser reemplazadas de maneras hasta sencillas por la Inteligencia Artificial.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas simples y no tan simples. Incluyendo procesos como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la resolución de problemas. En esencia, la IA trata de simular las capacidades cognitivas del ser humano para que las máquinas puedan procesar información, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma.

Hoy por hoy la Inteligencia Artificial está presente en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde los filtros de correo electrónico que detectan spam y las sugerencias de películas en plataformas de streaming, hasta tecnologías más avanzadas como los vehículos autónomos, el diagnóstico médico asistido y el reconocimiento de voz. Su impacto es cada vez mayor en diversas industrias, transformando aspectos cotidianos como los trabajos y las actividades de recreación.

Lista de trabajos que están riesgo por la Inteligencia Artificial

Según el informe sobre el “Futuro del empleo 2025” los trabajos en puestos administrativos lideran la lista de empleos con un mayor riesgo de desaparición por la Inteligencia Artificial de aquí a 5 años.

El informe detalla los trabajos que podrán desaparecer a manos de la Inteligencia Artificial en escasos 5 años, y la estadística en cuanto al porcentaje de que esto suceda, siendo los empleados del servicio postal quienes correrían más riesgo con el 40% de probabilidad. Es decir que solo el 60% de los trabajadores que se dedican a este rubro conservarán su chamba.

Cajeros, boleteros, asistentes administrativos y vendedores de puerta en puerta así como diseñadores gráficos, secretarias legales y teleoperadores serían los que presentarían entre el 16% y 20% de probabilidad de quedarse sin empleo; esta es la lista completa de los trabajos y el porcentaje de sus plantillas en riesgo:

Empleados de servicio postal: -40%

Cajeros de banco y empleados afines: -35%

Empleados de entrada de datos: -34%

Cajeros y boteros: -30%

Asistentes administrativos y secretarias ejecutivas: -20%

Trabajadores de la impresión y oficios afines: -26%

Auxiliares de contabilidad, tenencia de libros y nóminas: -24%

Auxiliares de registros de materiales y de mantenimientos de existencias: -22%

Auxiliares de transporte y conductores: -21%

Vendedores puerta a puerta, vendedores de periódicos y ambulantes y trabajadores afines: -20%

Diseñadores gráficos: -20%

Ajustadores de reclamos, examinadores e investigadores: -19%

Funcionarios legales: -18%

Secretarias legales: -17%

Teleoperadores: -16%

