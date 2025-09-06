Detienen a servidores públicos por robo de combustible en Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante un operativo en Tampico, Tamaulipas se logró la detención de directivos de empresas y servidores públicos relacionados con el robo de combustible.

Detienen a servidores públicos vinculados al robo de combustible

De acuerdo con el comunicado , tras realizar investigaciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se llevaron a cabo órdenes de aprehensión en contra de las personas vinculadas al mercado ilícito de combustibles.

Todos los empresarios y servidores públicos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Aseguran millones de litros de hidrocarburo en Tampico

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la SSPC dio a conocer que también se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas el pasado mes de marzo.

Robo de combustible en México

Según datos del Gobierno de México se han recuperado 7 millones de litros de combustible robado con un valor de 128 millones de pesos. Además, se han detenido a 320 personas y se han deshabilitado 4 mil 252 tomas clandestinas.

En el ducto Tula-Salamanca se ha disminuido el robo en 23% y se han asegurado 134 inmuebles que eran centros de acopio. También se han desactivado 30 mil túneles huachicoleros y se han identificado células delictivas en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro.

Por otro lado, Pemex reportó que de 2019 a 2024 se han registrado pérdidas de 75 mil 710 millones 898 mil pesos por robo de combustible. El perjuicio en 2024 por extracciones ilícitas fue de 56 millones 90 mil 505 pesos diarios.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) señala que el hidrocarburo ilegal podría representar hasta el 30% del que se comercializa en el país.

