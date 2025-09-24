inklusion.png Sitio accesible
VIDEO: Mujer agrede a policía en el Tuzobús; menor de edad cae en crisis y trata de defender a su mamá

¡Escándalo en el Tuzobús de Hidalgo! Madre de familia agrede a policía para evadir pasaje, su hijo entra en crisis por la riña y el video se hace viral.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • En la estación Juan C. Doria del Tuzobús en Pachuca, Hidalgo, una mujer intentó ingresar sin pagar su pasaje y el de su hijo
  • Desató una confrontación con una oficial de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH)
  • La agresora, presuntamente empleada de una empresa de limpieza, reaccionó con golpes físicos y verbalizaciones contra la policía
  • El pequeño entró en crisis emocional y trató de defender a su familiar gritando "¡Dejen a mi mamá!”
  • Hubo forcejeo entre pasajeros y elementos de seguridad en la estación Tuzobús
  • Finalmente, la mujer fue detenida y tanto ella como el niño fueron trasladados a instalaciones policiales
Hidalgo
