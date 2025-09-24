inklusion.png Sitio accesible
Protestan Normalistas de Ayotzinapa con petardos, pintas e incendios; exigen al gobierno esclarecer el caso

Normalistas de Ayotzinapa protestan en varios puntos de Guerrero. Exigen al gobierno esclarecer el caso de los 43 desaparecidos tras 11 años de impunidad.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa protestaron con petardos y bombas molotov contra la 35ª Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero
  • Demandaron documentos de inteligencia que involucran al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala
  • En Iguala, más de 20 autobuses de normalistas lanzan petardos al 27 Batallón de Infantería, pintan fachadas con consignas contra el gobierno federal y prenden incendios en vallas
  • Exigieron verdad y justicia por el caso Ayotzinapa que cumple 11 años sin resolverse
  • Familiares de los 43 desaparecidos se sumaron a las protestas violentas en el Senado de la República, donde arrojaron los petardos al interior y realizaron pintas responsabilizando a Andrés Manuel López Obrador por no esclarecer el rol de Guerreros Unidos y la policía en el ataque de 2014
Guerrero
AMLO
