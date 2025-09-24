Protestan Normalistas de Ayotzinapa con petardos, pintas e incendios; exigen al gobierno esclarecer el caso

Normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa protestaron con petardos y bombas molotov contra la 35ª Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero
Demandaron documentos de inteligencia que involucran al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala
En Iguala, más de 20 autobuses de normalistas lanzan petardos al 27 Batallón de Infantería, pintan fachadas con consignas contra el gobierno federal y prenden incendios en vallas
Exigieron verdad y justicia por el caso Ayotzinapa que cumple 11 años sin resolverse
Familiares de los 43 desaparecidos se sumaron a las protestas violentas en el Senado de la República, donde arrojaron los petardos al interior y realizaron pintas responsabilizando a Andrés Manuel López Obrador por no esclarecer el rol de Guerreros Unidos y la policía en el ataque de 2014