Placas que NO circulan el lunes 22 de septiembre y autos que podrían tener multa

Este lunes 22 de septiembre, el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex indica cuáles son los autos que deben quedarse en casa: vehículos con engomado amarillo.

A continuación, te compartimos de cuánto podrían ser las multas que pagarías por incumplir este programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué autos no circulan hoy 22 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , durante los lunes no podrán circular los vehículos que tienen engomado amarillo, con última cifra de placa 5 o 6, y holograma 1 o 2, tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en18 municipios aledaños del Estado de México. Sin embargo, a partir del 1 de julio se sumaron 30 municipios del Valle de Toluca.

La restricción opera desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas. Las alcaldías de CDMX y los 48 municipios mexiquenses que participan en el programa deberán aplicarla en toda su zona de cobertura.

¿Qué autos están exentos del hoy no circula?

Vehículos con holograma 0 o 00, autos eléctricos e híbridos podrán circular sin restricciones. También quedan exentos transporte público, servicios de emergencia, autos para personas con discapacidad, entre otros permisos especiales.

Si no cuentas con ninguno de estos requisitos para quedar exento del Hoy No Circula, te recordamos que es muy importante estar al pendiente del calendario del Hoy No Circula , para evitar caer en incumplimientos que pueden generar multas costosas.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/dAzXSnx65i — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 21, 2025

¿De cuánto es la multa por incumplir con el Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX implementa el programa Hoy No Circula con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

Por esta razón, si los automovilistas violan el calendario de este programa deben pagar una multa. La sanción consiste en lo siguiente:

Si decides ignorar el Hoy No Circula y sales con un auto restringido, prepárate para enfrentar sanciones. En la CDMX, las multas van de $2,262 a $3,394 pesos (20 a 30 UMAs), y en el Edomex, de $2,074 a $3,112 pesos. Además, en ambos casos, tu vehículo podría terminar en el corralón.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

