Nuevos medidores de CFE tendrán impacto en el recibo de luz

Desde hace varios meses, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) está cambiando los medidores en los hogares mexicanos, con el objetivo de brindar un servicio de mayor calidad. Sin embargo, muchos mexicanos se preguntan si estos nuevos medidores de luz afectarán los recibos CFE.

La respuesta es sí. Efectivamente, el cambio de medidores de luz de la CFE tiene el propósito de que su efecto se vea reflejado en los recibos y en el pago mensual de los usuarios. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Porque CFE está cambiando medidores?

La CFE está llevando a cabo el cambio de medidores de luz con la finalidad de mejorar el servicio con la modernización de los equipos. Los nuevos medidores inteligentes (AMI) tendrán un importante efecto en la vida de todos los mexicanos, pues optimizarán la medición y detectarán anomalías y conexiones ilegales como los diablitos.

La intención de la CFE es que todos los hogares mexicanos cuenten con estos medidores inteligentes que ofrecen lecturas remotas y precisas, de tal manera que los trabajadores de la compañia de electricidad ya no tendrán que acudir a las casas para realizar la lectura del consumo mensual.

Acaba con el consumo fantasma.

Carga tu transporte eléctrico en las primeras horas de la mañana.



Así aprovechas mejor la energía y reduces la demanda en horarios críticos.



Apaga, desconecta y cuida el planeta. pic.twitter.com/MSajbqEiP6 — CFEmx (@CFEmx) September 17, 2025

¿Cómo afectará mi bolsillo los nuevos medidores de CFE?

El principal objetivo de los nuevos medidores inteligentes es garantizar una lectura mucho más exacta del consumo eléctrico, para que tu factura sea mucho más precisa. Los nuevos medidores efectivamente serán un gran beneficio para tu cartera, pues permitirán detectar y corregir fallas técnicas rápidamente.

Gracias a los medidores inteligentes, los usuarios pueden tener un mayor conocimiento de su consumo energético en tiempo real y una factura más detallada y transparente.

¿Es obligatorio el cambio de medidor de CFE?

Sí, la CFE puede obligarte a cambiar tu medidor por razones técnicas o legales, como que esté averiado, haya sido manipulado o no cumpla con las normas vigentes. Es importante que consideres que aunque el medidor de luz se encuentre en tu casa, se trata de un aparato que le pertenece a la Comisión Federal de Electricidad.

La CFE tiene la facultad de sustituir tu medidor cuando lo considere necesario, especialmente si detecta irregularidades causadas por el usuario, lo que también puede generar sanciones.