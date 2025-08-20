¿Te sobran 3 mil pesos? Cumple el Hoy No Circula del 21 de agosto y evita perderlos en multa

Desde hace décadas, el programa del Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, obligando a los conductores a quedarse en casa, dependiendo de las condiciones de su vehículo. En esta ocasión, para el 21 de agosto, todos aquellos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde y holograma 1 y 2, deben quedarse en casa.

Solamente en casos extremos se llega a activar el Doble Hoy No Circula, una medida que hace que la mayoría de los autos no puedan salir, para que las emisiones contaminantes en la atmósfera se puedan disipar, y claro, para cuidar la salud respiratoria de los millones de ciudadanos.

¿De cuánto es la Multa del Hoy No Circula?

Para este año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), autoridad encargada de determinar todos los lineamientos del Hoy No Circula, determinó que la multa puede ir de las 20 a las 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada). Esto significa que los conductores que lleguen a romper la regla, deberán pagar entre $2,074.8 hasta $3,112.2 pesos mexicanos.

Sin mencionar que, dependiendo de cada infractor, la infracción podría provocar corralón, lo que significaría un gasto extra superior a los mil pesos, así lo mejor será siempre estar atentos al programa y evitar cualquier malentendido. Consideremos que el Hoy No Circula aplica desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm.

Lista de autos que se salvan del Hoy No Circula

Por otro lado, la CAMe también estableció que miles de autos pueden circular libremente por el Valle de México, sin tener que preocuparse por el programa del Hoy No Circula , tal es el caso de:



Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con placas de discapacidad

Transporte público

Motocicletas

Lista de municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

Por si fuera poco, recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex), como lo son:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

En Toluca (recién añadidos): Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

