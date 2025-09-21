inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Video

Maestras sancionadas por maltratar a niños con autismo en Chiapas

Dos maestras fueron vinculadas a proceso por maltrato infantil a niños con autismo; el centro educativo fue suspendido después de la denuncia de 13 pequeños.

Actualizado el 21 septiembre 2025 15:27hrs
Compartir:
Publicado por: Adriana Pacheco

Dos maestras de las cuatro acusadas por presunto maltrato infantil a niños autistas fueron vinculadas a proceso. A una de ellas se le impuso la medida cautelar de firma periódica y no pueden salir de Chiapas o acercarse a los domilicio de las víctimas.

  • Cinco niños con maltrato físico, según el perito
  • Se inició una carpeta de investigación por maltrato y discriminación
  • Niños pierden progreso logrado en su estado de salud
Chiapas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!