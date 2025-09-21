Maestras sancionadas por maltratar a niños con autismo en Chiapas
Dos maestras fueron vinculadas a proceso por maltrato infantil a niños con autismo; el centro educativo fue suspendido después de la denuncia de 13 pequeños.
Dos maestras de las cuatro acusadas por presunto maltrato infantil a niños autistas fueron vinculadas a proceso. A una de ellas se le impuso la medida cautelar de firma periódica y no pueden salir de Chiapas o acercarse a los domilicio de las víctimas.
- Cinco niños con maltrato físico, según el perito
- Se inició una carpeta de investigación por maltrato y discriminación
- Niños pierden progreso logrado en su estado de salud