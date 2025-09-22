Dos tormentas se podrían convertir en huracán y afectarán el clima en México este lunes 22 de septiembre

El clima en México estará afectado por las tormentas tropicales que hay en el Pacífico y en el Atlántico, además de que el monzón mexicano, el ingreso de humedad y otros factores nos aseguran fuertes tormentas y aquí en adn Noticas te contamos los estados más afectados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay siete estados que esperan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm, por lo que hay alerta en varias entidades por las afectaciones que habrá.

Las tormentas tropicales que afectan a México

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), se han detectado dos tormentas tropicales que pueden convertirse en huracanes en los próximos días, ambos rodeando a México.



Narda . Una tormenta a 390 kilómetros de la costa de Zihuatanejo , que pasará frente a Guerrero y Jalisco, pero que no se tocará tierra y su trayectoria lo llevará a adentrarse en el océano Pacífico.

. Una tormenta a 390 kilómetros de la , que pasará frente a Guerrero y Jalisco, pero que no se tocará tierra y su trayectoria lo llevará a adentrarse en el océano Pacífico. Gabrielle. Se encuentra en el Atlántico, a más de 2000 kilómetros de la península de Yucatán, por lo que no representa un riesgo



Las lluvias este 22 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico del SMN , así será la lluvia este lunes, con una temporada de lluvias que seguirá intensa en la mayor parte del país:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur).

(75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco y Campeche.

(50 a 75 mm): Puebla, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

(5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

