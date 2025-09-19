Muere Carlos Gurrola, trabajador de limpieza que tomó desengrasante por broma de compañeros

Luego permanecer tres semanas internado en un hospital de Torreón, Coahuila, se dio a conocer que Carlos Gurrola Arguijo, trabajador de limpieza conocido como “Papayita”, murió tras las complicaciones de salud que tuvo por ingerir desengrasante como parte de una broma de sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con medios locales de Torreón, “Papayita” sufrió severas quemaduras internas en la zona de la tráquea y pulmones debido a los componentes químicos que ingirió sin darse cuenta y lo cual, lo mantuvo hospitalizado desde el pasado 30 de agosto de este 2025 en la clínica número 16 del IMSS.

Alumnos del Cetis 78 de Tamaulipas golpean a director del plantel [VIDEO] Elementos de seguridad de Tamaulipas tuvieron que intervenir luego de las agresiones de los alumnos contra el director del Cetis 78; lo acusan de abuso sexual.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue que Carlos Gurrola ingirió el desengrasante?

Familiares y personas cercanas a Carlos Gurrola dieron a conocer para medios locales de Torreón que algunos compañeros de trabajo de “Papayita” en un centro comercial, colocaron desengrasante líquido en una botella de suero que estaba ingiriendo en su hora de comida.

Tras percatarse del mal sabor que tenía su bebida, el trabajador de limpieza afectado optó por tirarla a la basura, sin embargo con el paso de los minutos comenzó a presentar problemas severos de salud como el dolor de estómago y ardor en la zona abdominal.

Fue tras ese momento y luego de tres horas del incidente, que la empresa para la que trabajaba la víctima se comunicó con los familiares para informarles de la situación, por lo cual los seres queridos de “Papayita” optaron por llevarlo a la Cruz Roja por sus propios medios.

Muere Carlos Gurrola, un hombre de limpieza, de Torreon, que fue engañado por sus compañeros de trabajo para beber desengrasante; sufría acoso laboral. La empresa HEB Torreon se está deslindando de los hechos.



Carlos era también sustento de su hogar, un gran hijo que no faltaba… pic.twitter.com/9Jza6DPCTS — Indie 505 (@Indie5051) September 19, 2025

“Papayita” era el sustento de su casa

Es importante mencionar que los familiares dieron a conocer que Carlos Gurrola era el sustento del hogar, por lo cual abrieron una página de Facebook en la cual están solicitando apoyo para exigir justicia por la muerte del trabajador de limpieza.

Los familiares de la víctima han dado a conocer que la empresa para la cual trabajaba Carlos Gurrola, no se ha querido hacer responsable de los actos antes mencionados, además de que se han deslindado del acoso que sufría el señor de 47 años de edad a manos de sus compañeros.

¿Qué pasó con los compañeros de Carlos Gurrola?

Hasta el momento se ha dado a conocer que las autoridades de Torreón, Coahuila iniciaron con las investigaciones correspondientes por la muerte de “Papayita”, además de que se informó que se solicitaron las cámaras de videovigilancia de la compañía para deslindar responsabilidades de los compañeros señalados.

Es por ello que de momento, los presuntos responsables de colocar desengrasante en la bebida de Carlos Gurrola aún no son detenidos por las autoridades.

Consecuencias en humanos por tomar desengrasante y detergentes

De acuerdo con MedlinePlus, consumir desengrasante o cualquier tipo de detergente puede ocasionar severos daños a la salud de las personas, pues se pueden provocar quemaduras en la boca, esófago, tráquea y pulmones.

Además, se señaló que las personas pueden presentar afectaciones como náuseas, vómito, diarrea y problemas respiratorios.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.