Así se vivió el Simulacro Nacional 2025; se activa la alerta sísmica y protocolos de seguridad

Como cada año este 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2025 como parte de la conmemoración de los sismos que azotaron a nuestro país en 1985 y 2017, motivo por el cual en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco y demás entidades del país, se activó la alerta sísmica.

De acuerdo con el mismo Gobierno de México más allá de los altavoces que sonaron en diferentes estados, durante el simulacro se activó el Sistema de Alertamiento Masivo en 80 millones de celulares inteligentes, esto en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

¿De qué magnitud fue el hipotético sismo del Simulacro Nacional de este 2025?

Las autoridades de nuestro país señalaron que el hipotético sismo del Simulacro Nacional 2025 fue de 8.1 puntos de magnitud, esto con epicentro en la zona de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán.

De igual forma se dio a conocer que durante el simulacro se realizaron acciones en caso de huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, así como por incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas y por Tsunami en las costas de Baja California.

¿Cuántos altavoces sonaron en la CDMX por el simulacro?

Dentro de la Ciudad de México la alerta sísmica por motivos del Simulacro Nacional de este 2025 sonó en un total de 27 mil 800 altavoces del C5, esto de acuerdo con un un documento oficial emitido por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Se informó que durante el ejercicio de seguridad y prevención, participaron todas las alcaldías de la capital, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y Protección Civil.

Activan protocolos de revisión por el Simulacro Nacional 2025

Fue a las 12:01 de este viernes 19 de septiembre que se activó el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica, por lo cual se inició con el sobrevuelo de cinco aeronaves, helicópteros cóndores de la SSC CDMX, así como una coordinación del C5 vía cámaras de vigilancia.

Se dio a conocer que este protocolo se basa en una coordinación territorial de seis niveles en forma de pirámide, los cuales cuentan con funciones específicas para atender la emergencia en la zona.

¿En qué estados de México sonó la alerta sísmica por el simulacro?

Los estados de México en los que sonó la alerta sísmica del Simulacro Nacional de este 2025, fueron la CDMX, Edomex, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Michoacán y Colima.

