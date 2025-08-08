Día Internacional del Gato: Estas son las razas más raras y algunos datos curiosos

Tener una mascota no solo te da compañía, se vuelven compañeros de aventuras y en la actualidad los gatos se han convertido en los favoritos de muchos, por ello, hoy 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato.

Existen muchas razas de gatos y cada uno tiene su personalidad, algunos son más traviesos, otros más amorosos y hasta gruñones, y para celebrar su día te compartimos cuáles son las más raras y algunos datos curiosos de los michis.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato?

En 2002, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal determinó que el 8 de agosto se celebraría el Día Internacional del Gato, esto debido a que en esta época del año, en el hemisferio norte los gatos son más propensos a estar en celo.

¿Cuáles son las razas de gato más raras?

Hay gatos de todos los colores y tamaños, y estas son las razas de gato más raras que existen en el mundo:

Exótico de pelo corto , tienen una cara aplanada como el Persa pero su pelaje es corto y grueso.



, tienen una cara aplanada como el Persa pero su pelaje es corto y grueso. Gato esfinge es una raza que no tiene pelaje, su piel es muy fina, similar a la del durazno. No tiene bigotes ni pestañas.



es una raza que no tiene pelaje, su piel es muy fina, similar a la del durazno. No tiene bigotes ni pestañas. Munchkin es un gato con pelo corto y se caracteriza por tener patas cortas y columna alargada.



es un gato con pelo corto y se caracteriza por tener patas cortas y columna alargada. Levkoy ucraniano no tiene pelaje y sus orejas están plegadas, es muy común que padezcan enfermedades auditivas.



no tiene pelaje y sus orejas están plegadas, es muy común que padezcan enfermedades auditivas. Curl americano es un gato con orejas inclinadas hacia adentro.

Datos curiosos de los gatos

Si tienes un michi de mascota o quieres adoptar uno, conoce algunas curiosidades de estos adorables felinos:

Los gatos se comunican a través de vocalizaciones con los humanos

Tienen una gran flexibilidad, pues pueden saltar más de 3 metros de altura

La audición de un gato es al menos cinco veces más aguda que la de un humano adulto

Los gatos domésticos pueden pasar hasta el 70% de su día durmiendo

Los gatos tienen cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras

Gatos en Palacio Nacional [VIDEO] OJO Los gatos de PalacioNacional no seran sacrificados la noticia que se difundio en redes sociales es falsa en cambio se tiene un plan integra

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.