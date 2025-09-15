¿Vives en estos estados? Tormenta tropical Mario traerá lluvias fuertes en plena fiesta del Grito

La tormenta tropical Mario provocará lluvias intensas en varios estados de México justo este 15 de septiembre, día en que miles de personas celebran el tradicional Grito de Independencia . De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias ocurrirán principalmente en Baja California Sur.

A continuación, en adn40, te informamos en qué otras entidades de la República mexicana se esperan precipitaciones durante las fiestas patrias y las recomendaciones de Protección Civil, para disfrutar de la verbena mexicana sin riesgos.

¿Dónde habrá lluvias fuertes hoy 15 de septiembre?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Mario se ubica en el Océano Pacífico y durante este 15 de septiembre provocará lluvias fuertes a puntuales torrenciales en gran parte del país. Los estados más afectados serán Sonora, Chihuahua, Sinaloa Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se prevén acumulaciones de agua significativas de 75 a 150 mm, que podrían generar inundaciones severas.

Además, en Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también se esperan lluvias intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Estas condiciones podrían complicar la movilidad en carreteras y zonas urbanas, justo cuando miles de familias planean asistir a las celebraciones del Grito de Independencia.

¿Se esperan lluvias en CDMX este 15 de septiembre?

En la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex), el pronóstico indica lluvias puntuales fuertes durante la tarde y noche, justo en el horario de los eventos conmemorativos. Se espera cielo nublado, ambiente fresco y rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en algunas zonas altas del Valle de México.

Las autoridades capitalinas han recomendado a la población asistir a las plazas y explanadas principales con paraguas o impermeables, ya que las lluvias podrían coincidir con la ceremonia oficial del Grito en el Zócalo y en diferentes municipios del Edomex.

Recomendaciones en caso de lluvias este 15 de septiembre

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhorta a la población a no tirar basura en las calles, ya que puede tapar coladeras y provocar encharcamientos más severos. Asimismo, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que la corriente puede arrastrar incluso a vehículos.

Si asistirás a las celebraciones patrias , procura llevar impermeable ligero, zapatos antiderrapantes y mantenerte informado a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil. En caso de tormenta eléctrica, busca resguardarte en un lugar seguro y evita permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.

