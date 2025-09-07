Alcaldías celebrarán el 15 de Septiembre a lo grande con conciertos memorables

El Zócalo de la Ciudad de México no será el único espacio en donde los capitalinos podrán cantar y bailar con motivo de las fiestas patrias, pues cada una de las alcaldías festejará a lo grande el 15 de septiembre para dar el Grito de Independencia.

En la explanada del Zócalo estará presente La Arrolladora Banda El Limón , pero las alcaldías no se quedarán atrás respecto a artistas de renombre que pondrán a mover las caderas de los asistentes con cumbia, salsa y mariachis.

Moenia y mariachi en la alcaldía Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez apostó por la música pop este 15 de septiembre, ya que en la explanada estará presente la banda Moenia que alcanzó gran popularidad en el 2005. Pero no solo eso porque los capitalinos podrán gritar con orgullo que son mexicanos a lado de Mariachi Gama 1000.

Julio Preciado en la Cuauhtémoc

El cantautor mexicano de banda sinaloense Julio Preciado le cantará a sus fan y a todo aquel que quiera festejar al país con la música típica mexicana en la explanada principal de la alcaldía Cuauhtémoc desde las 17:00 horas

Los Nuevos Cadetes en la alcaldía Magdalena Contreras

La alcaldía La Magdalena Contreras celebrará al estilo del regional mexicano a lado de Los Nuevos Cadetes y Banda La Ejecutiva, así como Los Socios del Ritmo, quienes llamaron a los contrarenses a dar El Grito, junto a familiares y amigos, mientras disfrutan de la buena música.

DJ Erich y Regina Orozco en la alcaldía Tlalpan

La alcaldía Tlalpan tendrá grandes invitados el 15 de septiembre, ya que contará con la participación de Regina Orozco, Víctor García, Los Cojolites, Mexazon, Alberto Barros y DJ Erich, a partir de las 17:00 horas del lunes.

