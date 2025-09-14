Precio de la cabeza de cerdo y el maíz pozolero en CDMX para dar El Grito
El pozole es el platillo principal de las fiestas patrias y en el Rastro de Canal del Norte se pueden encontrar todos los ingredientes para prepararlo.
Los capitalinos se preparan para la noche mexicana y compran los ingredientes esenciales para el pozole , uno de los platillos que no puede faltar en la cena de “El Grito” de Independencia. La cabeza de cerdo y el maíz pozolero son los más solicitados, es por ello que suele comprarse con anticipación en los distintos mercados de la capital
El Rastro de Canal del Norte, que se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza, recibe todos los días a miles de clientes que buscan precios bajos y comprar la carne más fresca. Antes de cada festejo importante como lo es “El Grito” y la Independencia de México suele estar lleno de personas.
¿Cuánto costará hacer el pozole para el 15 de Septiembre este 2025?
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cuál es el precio del maíz pozolero?
El precio del maíz pozolero cacahuazintle varía dependiendo el tamaño del grano, pero suele encontrarse a entre 40 y 49 pesos el kilo. En los locales también se pueden encontrar ingredientes como:
- Tostadas: 35 pesos el paquete
- Crema 4L: 230 pesos
- Queso: 50 pesos el kilo
- Lechuga: 2 pieza por 30 pesos
¿Cuánto cuesta la cabeza de cerdo y de res?
El kilo de cabeza de cerdo o maciza va de los 40 a los 55 pesos y aunque la carne se encareció en los últimos días, el Rastro de Canal del Norte es un de los puntos de venta más baratos de toda la capital. Respecto a la cabeza de res, esta tiene un costo de 130 pesos el kilo.
Otras carnes e ingredientes en el Rastro de Canal del Norte
- Bistec rebanado de res: 170 pesos el kilo
- Costilla: 108 pesos el kilo
- Pierna: 150 pesos el kilo
- Chuleta ahumada: 94 pesos el kilo
- Chuleta fresca: 110 pesos el kilo
- Pulpa de espaldilla: 95 pesos el kilo
- Tocino: 135 pesos el kilo
- Pierna española: 98 pesos el kilo
- Chicharrón prensado: 150 pesos el kilo
- Carne alpastor: 130 pesos el kilo
- Bistec taquero: 94 pesos el kilo
- Manteca: 50 pesos el kilo
- Longaniza: 94 pesos el kilo
- Pata entera: 80 pesos el kilo
- Pata picada: 50 pesos el kilo
- Carne cocida:180 pesos el kilo
¿Cuál es el precio del pollo por fiestas patrias?
- Pierna de pollo con muslo: 24 pesos el kilo
- Pechuga:44 pesos el kilo
- Alitas: 39 pesos el kilo
SEP responde si habrá clases el 15 de Septiembre o será puente
Durante el 15 de Septiembre se realiza “El Grito” de Independencia, momento histórico para los mexicano; los días de descanso obligatorios están marcados en el calendario.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos