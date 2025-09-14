Precio de la cabeza de cerdo y el maíz pozolero en CDMX para dar El Grito

Los capitalinos se preparan para la noche mexicana y compran los ingredientes esenciales para el pozole , uno de los platillos que no puede faltar en la cena de “El Grito” de Independencia. La cabeza de cerdo y el maíz pozolero son los más solicitados, es por ello que suele comprarse con anticipación en los distintos mercados de la capital

El Rastro de Canal del Norte, que se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza, recibe todos los días a miles de clientes que buscan precios bajos y comprar la carne más fresca. Antes de cada festejo importante como lo es “El Grito” y la Independencia de México suele estar lleno de personas.

¿Cuál es el precio del maíz pozolero?

El precio del maíz pozolero cacahuazintle varía dependiendo el tamaño del grano, pero suele encontrarse a entre 40 y 49 pesos el kilo. En los locales también se pueden encontrar ingredientes como:

Tostadas: 35 pesos el paquete

Crema 4L: 230 pesos

Queso: 50 pesos el kilo

Lechuga: 2 pieza por 30 pesos

¿Cuánto cuesta la cabeza de cerdo y de res?

El kilo de cabeza de cerdo o maciza va de los 40 a los 55 pesos y aunque la carne se encareció en los últimos días, el Rastro de Canal del Norte es un de los puntos de venta más baratos de toda la capital. Respecto a la cabeza de res, esta tiene un costo de 130 pesos el kilo.

Otras carnes e ingredientes en el Rastro de Canal del Norte

Bistec rebanado de res: 170 pesos el kilo

Costilla: 108 pesos el kilo

Pierna: 150 pesos el kilo

Chuleta ahumada: 94 pesos el kilo

Chuleta fresca: 110 pesos el kilo

Pulpa de espaldilla: 95 pesos el kilo

Tocino: 135 pesos el kilo

Pierna española: 98 pesos el kilo

Chicharrón prensado: 150 pesos el kilo

Carne alpastor: 130 pesos el kilo

Bistec taquero: 94 pesos el kilo

Manteca: 50 pesos el kilo

Longaniza: 94 pesos el kilo

Pata entera: 80 pesos el kilo

Pata picada: 50 pesos el kilo

Carne cocida:180 pesos el kilo

¿Cuál es el precio del pollo por fiestas patrias?

Pierna de pollo con muslo: 24 pesos el kilo

Pechuga:44 pesos el kilo

Alitas: 39 pesos el kilo

