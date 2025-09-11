Requisitos para obtener el holograma D de verificación vehicular y librar el Hoy No Circula

Librar programas como el Hoy No Circula y la fase 1 de contingencia ambiental en el Estado de México (Edomex) es posible este 2025, pues la entidad otorga el holograma D en la verificación vehicular a las personas que tengan algún tipo de discapacidad permanente y que cumplan con los requisitos.

Para poder contar con este tipo de holograma, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener certificado médico, constancia médica o resumen clínico expedido por una institución pública oficial

Identificación oficial de la persona con discapacidad permanente

Tarjeta de circulación vigente

Identificación vigente del propietario del vehículo y solicitante

Constancia de verificación vigente

¿Cómo y en dónde hacer el trámite para el holograma D?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Edomex, el trámite del holograma D se puede realizar de manera virtual ingresando al siguiente enlace , en el cual se deberá proporcionar toda la información antes mencionada.

Para continuar con los procesos, deberás escribir la captcha que aparezca en la plataforma, ingresar datos generales como el número de placa, número de serie, marca, modelo y colocar el nombre del solicitante y correo electrónico correspondiente.

Más características del holograma de verificación D que se entrega en Edomex

Vale la pena mencionar que el holograma de verificación D se entrega única y exclusivamente a personas con discapacidad permanente, además de que es un trámite que ayuda a mantener la movilidad de este sector de la población por un año completo.

Es importante señalar que este holograma es un trámite gratuito además de que es reconocido por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), es decir, también puede ayudar a evitar el Hoy No Circula y contingencia ambiental en la capital del país.

Requisitos para renovar la constancia D en el Edomex

Para las personas que ya cuenten con este tipo de holograma de verificación o certificado, es importante señalar que para realizar la renovación del documento se tienen que seguir los siguientes pasos:

Identificación oficial vigente de la persona con discapacidad, propietario y solicitante

Constancia anterior vencida (discapacidad permanente)

En caso de extravío de la constancia anterior, deberá presentar el informe de extravío emitida por la autoridad correspondiente

Tipos de holograma de verificación

Es importante señalar que más allá del holograma D, en el Edomex se emiten los certificados de verificación 0, 00, 1 y 2, esto dependiendo de las pruebas correspondientes.

