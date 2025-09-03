Reportan desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán; activan Alerta Alba

La creadora de contenido Flor Marian Izaguirre Pineda, conocida en redes sociales como Marian Izaguirre, fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán desde el pasado 1 de septiembre.

El caso ha generado preocupación en plataformas digitales y en su comunidad de seguidores, quienes piden su pronta localización mientras comparten la ficha de búsqueda tras activarse el protocolo de búsqueda.

Lo que se sabe de la desaparición de Marian Izaguirre

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Alerta Alba Michoacán , la joven de 23 años fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, en la ciudad de Uruapan.

Testigos señalaron que abordó un vehículo Kia Río de color rojo y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero.

Las autoridades señalaron que existe preocupación de que pueda encontrarse en una situación de riesgo y ser víctima de un delito, por lo que se activaron protocolos de búsqueda inmediata.

Fiscalía ofrece señales particulares para dar con el paradero de la influencer

La Fiscalía informó que Marian vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas del mismo color al momento de su desaparición. Como accesorios portaba aretes largos en forma de corazón, color plata. Entre sus señas particulares destacan un lunar y una cicatriz en el hombro derecho.

Estos datos han sido difundidos para que la ciudadanía pueda brindar información que ayude a su localización.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre es una influencer originaria de Michoacán que comparte principalmente contenido de estilo de vida y moda en redes sociales. Con apenas 23 años, logró consolidar una comunidad digital activa que ahora se ha sumado a la difusión de la ficha de búsqueda.

Su desaparición causó impacto en plataformas sociales, donde se han multiplicado los mensajes con el objetivo de acelerar su localización.

Alerta Alba: un mecanismo urgente en Michoacán

La Alerta Alba es un protocolo de búsqueda inmediata para mujeres y niñas desaparecidas en México. Su funcionamiento es similar al de la Alerta Amber, pero está dirigida a mujeres mayores de edad que pudieran encontrarse en riesgo.

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado coordina la emisión de estas fichas y trabaja en conjunto con autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la localización.

La Fiscalía exhortó a la población a comunicarse de manera anónima en caso de contar con información que ayude a ubicar a Marian Izaguirre; mientras tanto, familiares, amigos y seguidores continúan la búsqueda activa en redes sociales.

