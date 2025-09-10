inklusion.png Sitio accesible
Aumentan casos de abandono de bebés en México

La pobreza, violencia familiar y falta de acceso a salud impulsan el aumento de bebés abandonados en hospitales públicos de México.

Publicado por: Ximena Ochoa

El abandono de bebés en México ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años. Según datos oficiales, el número de casos pasó de 50 en 2020 a 107 en 2024, reflejando una tendencia creciente que preocupa a autoridades y sociedad.

  • En 2024, se registraron 107 casos de bebés abandonados en hospitales públicos, lo que representa un aumento significativo respecto a los 50 casos de 2020
  • Este incremento implica que, en promedio, dos bebés son abandonados cada semana en hospitales públicos del país
  • La pobreza, la violencia intrafamiliar y la falta de acceso a servicios de salud son factores determinantes que llevan al abandono infantil en México.
  • Estados como el Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México concentran la mayor parte de los casos de abandono infantil, reflejando disparidades en el acceso a servicios sociales y de salud.
  • Expertos aseguran que imperativo que el gobierno implemente políticas públicas integrales

