Aumentan casos de abandono de bebés en México

El abandono de bebés en México ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años. Según datos oficiales, el número de casos pasó de 50 en 2020 a 107 en 2024, reflejando una tendencia creciente que preocupa a autoridades y sociedad.

En 2024, se registraron 107 casos de bebés abandonados en hospitales públicos, lo que representa un aumento significativo respecto a los 50 casos de 2020

Este incremento implica que, en promedio, dos bebés son abandonados cada semana en hospitales públicos del país

La pobreza, la violencia intrafamiliar y la falta de acceso a servicios de salud son factores determinantes que llevan al abandono infantil en México.

Estados como el Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México concentran la mayor parte de los casos de abandono infantil, reflejando disparidades en el acceso a servicios sociales y de salud.

Expertos aseguran que imperativo que el gobierno implemente políticas públicas integrales

