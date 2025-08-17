Lluvias y granizo se esperan este 17 de agosto; así estará el clima hoy en México

El clima hoy en México 17 de agosto de 2025 traerá lluvias, granizo y calor extremo en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varios estados tendrán tormentas fuertes, mientras que en el norte se esperan temperaturas superiores a 40 °C.

En adn40 te contamos en qué estados lloverá, a qué hora se prevén precipitaciones en la CDMX, el clima en Edomex, cuándo termina la temporada de lluvias y el verano 2025.

¿En qué estados lloverá este 17 de agosto?

El pronóstico del clima hoy en México 17 de agosto señala lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Se prevén lluvias fuertes en Nayarit, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Jalisco. En Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan tormentas, mientras que Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas tendrán lluvias ligeras.

Estados que tendrán altas temperaturas el 17 de agosto

El clima México 17 de agosto anticipa temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En estados del sur y la península de Yucatán como Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C con sensación térmica elevada por la humedad.

¿A qué hora se esperan lluvias en la CDMX hoy?

El pronóstico del clima hoy en CDMX indica lluvias por la tarde y noche. Se esperan chubascos y tormentas entre las 16:00 y 21:00 horas, con posibilidad de granizo en alcaldías del poniente y sur. La temperatura máxima será de 24 a 26 °C.

Clima en Edomex hoy 17 de agosto

En el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes con granizo, sobre todo en zonas altas como Toluca, Valle de Bravo y Lerma.

La temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C, con rachas de viento de hasta 60 km/h.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

El SMN estima que la temporada de lluvias 2025 concluirá en octubre, cuando disminuye la actividad de ondas tropicales y ciclones. Aun así, en noviembre pueden registrarse tormentas aisladas.

¿Cuándo termina el verano 2025?

El verano terminará oficialmente el 22 de septiembre de 2025, fecha en la que iniciará el otoño en el hemisferio norte. Hasta entonces, persistirán temperaturas elevadas y lluvias intensas en gran parte del país.

El clima hoy en México 17 de agosto de 2025 será variable: lluvias, granizo y calor extremo marcarán la jornada. Si planeas salir, consulta el pronóstico del clima hoy y toma precauciones ante tormentas vespertinas.

