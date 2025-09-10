Frente frío dejará intensas lluvias y granizadas en estados del norte y centro de México; pronósticos del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este miércoles 10 de septiembre, prevén la presencia de lluvias y tormentas provocadas por el frente frío número 2 y 3, así como por el monzón mexicano en el norte del país.

A través de su informe diario, la Conagua detalló que el monzón en combinación con una circulación en niveles medios se encargarán de provocar lluvias acompañadas de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otro lado, se espera que la onda tropical número 31 en asociación con una zona de baja presión, origine lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, se dio a conocer que se prevé que continúe el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de México, además de la Península de Yucatán. Se espera que las temperaturas superen hasta los 40°C.

¿En qué estados de México lloverá este 10 de septiembre?

Los estados de México en los que se esperan lluvias torrenciales y granizadas, son los siguientes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Campeche y Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo

Intervalos de chubascos: Chihuahua y Coahuila

Pronósticos de rachas fuertes de viento en México

Los pronósticos de viento fuerte en México prevén rachas de 20 a 30 kilómetros por hora en Baja California, Guerrero y Oaxaca, así como las siguientes afectaciones:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur

Pronóstico de temperaturas altas para este 10 de septiembre

Los pronósticos de temperaturas altas en el país son los siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos y Chiapas

Temperaturas mínimas en México para el 10 de septiembre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla

