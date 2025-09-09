Por semana patria, lanzan descuentos de hasta 85% en pagos de predial y multas

En el marco de las celebraciones por la Independencia, el Ayuntamiento de Culiacán, en el estado de Sinaloa, anunció la campaña Semana Patria , que se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre.

Durante este periodo, la ciudadanía podrá acceder a descuentos en el predial, multas de tránsito y sanciones municipales de hasta un 85% o 70%, según corresponda.

Así puedes acceder a los descuentos en Sinaloa

La iniciativa contempla hasta un 85% de descuento en multas y recargos correspondientes a diferentes rubros, entre ellos:



Impuesto Predial

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)

Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI)

Mercados y Vía Pública

Estacionamientos

Por medio de un comunicado, la administración de Culiacán explicó que estos beneficios buscan incentivar a las y los contribuyentes a regularizar sus adeudos, evitando acumulación de intereses y contribuyendo a las finanzas municipales.

Multas municipales y de tránsito con rebajas del 70%

Además de los beneficios fiscales, se aplicará un 70% de descuento en multas de tránsito y sanciones municipales.

Según el Ayuntamiento, el objetivo es ofrecer facilidades económicas que permitan a la ciudadanía ponerse al corriente en sus obligaciones, al mismo tiempo que se fortalece la recaudación para mejorar servicios públicos.

Formas y lugares de pago en Culiacán

Los pagos deberán realizarse únicamente en las cajas del Ayuntamiento de Culiacán , con opción de liquidar en efectivo o mediante tarjeta de débito y crédito.

Para quienes prefieran diferir sus pagos, se ofrecen planes de tres a nueves meses.

Los horarios de atención serán los siguientes:



Lunes, miércoles, jueves y viernes : de 08:00 a 15:00 horas

: de 08:00 a 15:00 horas Martes 16 de septiembre: de 09:00 a 14:00 horas

¿Por qué impulsaron descuentos en servicios?

El gobierno municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de apoyo a la economía familiar , al tiempo que fomentan la cultura de la regularización.

La recaudación que se obtenga será destinada al fortalecimiento de los servicios públicos, como alumbrado, seguridad y mantenimiento de espacios comunitarios.

El Ayuntamiento de Culiacán exhortó a las y los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad y ponerse al día con sus compromisos fiscales.

Con la Semana Patria, el gobierno municipal busca no solo incentivar el pago puntual de contribuciones, sino también reforzar la confianza ciudadana en la administración pública, contribuyendo al bienestar colectivo.

