¡Aguas! Habrá tormenta eléctrica en estos estados hoy 9 de septiembre

¡Atención, México! La temporada de lluvias no da tregua, y para este martes 9 de septiembre, la situación meteorológica se intensifica con pronósticos que auguran un un mal clima en gran parte de la República mexicana.

La combinación de varios sistemas atmosféricos, el monzón mexicano y la presencia del frente frío 2 generarán condiciones ideales para la formación de tormentas eléctricas, lluvias intensas y rachas de viento que podrían poner en riesgo a la población. Te recomendamos tomar todas las precauciones necesarias para evitar incidentes.

¿Qué estados se verán afectados por las lluvias hoy 9 de septiembre?

Según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una onda tropical en el occidente del país y canales de baja presión en el interior del territorio interactuarán para generar inestabilidad. Esto se traducirá en un coctel perfecto para lluvias fuertes y tormentas en al menos 17 estados. Presta mucha atención si vives en Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Pero la lista no termina ahí. La alerta se extiende a zonas del centro, occidente y sur de México, con pronósticos de lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Chihuahua, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla.

El escenario es similar para la frontera norte donde un nuevo frente frío se aproxima provocando lluvias fuertes a muy fuertes en Sinaloa. La situación no es mejor para el Occidente , Sur y Sureste del país en entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Además, algunos estados como Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo podrían presentar chubascos con descargas eléctricas. Es decir, una gran parte del país estará bajo el agua.

Medidas de precaución ante una tormenta eléctrica

Ante este panorama, la prioridad es la seguridad. Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones esenciales que no podemos tomar a la ligera en caso de tormenta eléctrica:



Busca refugio y evita permanecer en zonas abiertas, bajo árboles o cerca de postes de luz, ya que son puntos de alto riesgo.

Asimismo, los automovilistas deben extremar precauciones:



Reduce la velocidad, enciende las luces de emergencia

Tomar estas medidas de precaución durante la temporada de lluvias no solo te protege a ti y a tu familia, sino que también alivia la presión sobre los servicios de emergencia. En adn40, te mantendremos al tanto de las actualizaciones sobre el clima en México.

