¿Le debes al Infonavit? Así puedes obtener la condonación de tu crédito; requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) es la dependencia encargada de otorgar a los trabajadores créditos para comprar, remodelar o construir su casa. Los beneficiarios cuentan hasta con un plazo de 30 años para pagar el préstamo que les otorga el instituto.

Aunque se espera que los beneficiarios logren saldar su deuda en tiempo y forma, existen algunas situaciones que pueden complicar el cumplimiento de los pagos. Por tal motivo, es importante que sepas que existen algunos mexicanos que pueden solicitar la condonación de su deuda con Infonavit a pesar de no estar al corriente con sus pagos. Te contamos los detalles.

Dos casos en los que puedes solicitar la condonación de tu deuda

Actualmente, existen dos casos en los que puedes solicitar la condonación de tu deuda del Infonavit: por fallecimiento y por invalidez.

De acuerdo con los reglamentos del Infonavit, cuando una persona fallece, sus familiares pueden solicitar la condonación de la deuda de su crédito Infonavit . Igualmente, si un beneficiario del Infonavit sufre un accidente o enfermedad que lo incapacite, puede mantener su hogar aunque no pueda continuar con los pagos de su crédito.

¡Tu nuevo hogar te está esperando! Nuestro director general, @OctavioRomero_O, te trae buenas noticias.



Requisitos para solicitar la condonación de deudas por fallecimiento

Si una persona acreedora de una deuda con Infonavit fallece, sus familiares están en el derecho de solicitar la condonación de su deuda. Los requisitos con los que deben de cumplir son los siguientes:

Llamar al infonatel (800 008 3900) para solicitar un número de caso

Ingresa a este ENLACE

Adjunta los documentos que te solicitan: INE y acta de defunción del acreditado, INE y acta de nacimiento de la persona solicitante.

Una vez que hayas subido tu documentación es necesario que te vuelvas a comunicar a Infonatel para solicitar una cita en el Centro de Servicio del Infonavit más cercano. Recuerda que solo cuentas con cinco días hábiles para realizar el trámite.

Requisitos para solicitar la condonación de deudas por invalidez

En caso de incapacidad es necesario que el trabajador obtenga un dictamen de incapacidad total o permanente emitido por el IMSS, ISSSTE o Profedet . En caso de que la persona acreditada tenga una incapacidad parcial permanente del 50 por ciento o más, el Infonavit los puede ser acreedora de una prórroga de dos años en los que podrá pagar el crédito sin generar intereses.

Considera que si al término de esos dos años no vuelves a tener una relación laboral y cumples con los requisitos establecidos, podrás solicitar la liberación de tu hipoteca.

Si tienes dudas puedes acudir directamente a las oficinas del Infonavit ubicadas en Barranca del Muerto.

