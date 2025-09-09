Por fuga de agua, estas 632 colonias no tendrán suministro durante tres días

Autoridades de Baja California informaron que una fuga en el acueducto Florido–Aguaje ha dejado sin agua potable a 632 colonias, afectando a miles de habitantes. Se estima que la reparación de la fuga tomará aproximadamente 36 horas, y otras 36 horas adicionales para la recuperación total del servicio. Mientras tanto, la población enfrenta dificultades por la falta del suministro de agua .

En redes sociales circulan videos del momento exacto en el que reventó el tubo de agua potable, ubicado en el bulevar Díaz Ordaz, colonia Lomas de la Presa, Tijuana. La fuerza con la que brotaba el agua fue tal que bloqueó el tránsito en la zona y llegó a mover parte del cableado de los postes eléctricos.

¿Por qué hubo una fuga de agua en Tijuana?

Jesús García Castro, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), indicó que el problema se originó por el deterioro del acueducto Florido–Aguaje, construido en 1982, y cuya vida útil era de 20 años pero nunca se remplazó.

Este acueducto data de 1982, debió de haber sido reparado o cumplió su vida útil 20 años después... estaremos trabajando 24 horas para la reparación de esta fuga, es una fuga que no teníamos nosotros considerada que fuera a suceder -señaló.

El ducto, con una tubería de 54 pulgadas de acero, iba a ser sustituido -dijo- a finales de año, durante la temporada baja de consumo de agua.

“Estaremos trabajando 24/7 para atender la situación. Nuestra meta es completar la reparación en 36 horas y permitir que los sistemas de distribución se estabilicen en las 36 horas siguientes”, agregó.

Colonias que no tendrán suministro de agua potable por tres días

Los puntos más afectados son los que dependen directamente de acueducto Florido–Aguaje, es decir, Tijuana y Playas de Rosarito.

La CESPT pone a disposición de los ciudadanos un listado completo de las colonias afectadas: https://www.cespt.gob.mx/programa.aspx .

Cuadrillas ya trabajan en la reparación, sin embargo, el proceso será tardado. Las autoridades pidieron a la población racionalizar el agua almacenada con el fin de mitigar los efectos del desabasto, así como estar atentos de los avisos oficiales para conocer el avance de las labores.

