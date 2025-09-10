INBAL alerta sobre fraudes laborales; así operan con estafas telefónicas

¡Cuidado, detectan nueva estafa! El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lanzó una advertencia pública luego de recibir múltiples reportes de personas que han sido contactadas por supuestos funcionarios de la institución para ofrecer empleos falsos.

En adn40 hablamos con una de las personas que ya recibió este tipo de llamadas y relató cómo es la comunicación, pues se trata de un mensaje que no dura más de 12 segundos, pero que deja con la duda a quien lo escucha y es así como inicia la estafa .

“Me pedían continuar hablando por WhatsApp”, relató testigo

Esta persona, que no quiso dar su nombre por temor, relató a este medio que recibió una llamada del número (1) 668 232 3935, en la que una grabación le informaba que su currículum había sido revisado y que existía interés en contratarlo en el INBAL.

Al finalizar el mensaje, se le pedía continuar la comunicación por WhatsApp . La persona decidió no seguir el proceso al detectar irregularidades en el contacto.

INBAL recuerda que las vacantes aparecen en sitios oficiales

Por medio de redes sociales y de un comunicado, el instituto aclaró que ninguna de sus funcionarias o funcionarios realiza llamadas para ofrecer empleo ni solicita datos personales fuera de sus canales oficiales.

“El INBAL no solicita dinero ni coordina postulaciones por medio de llamadas improvisadas. ¡No te confíes, es un engaño!”, advirtió la dependencia cultural a través de sus redes sociales.

Asimismo, reiteró que las vacantes legítimas se publican exclusivamente en los portales oficiales del gobierno y no mediante teléfonos particulares o correos no institucionales.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informa que ninguna funcionaria o funcionario realiza llamadas para ofrecer empleo a cambio de dinero.



El INBAL exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar. pic.twitter.com/gKMcnPt9PT — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) September 5, 2025

Aumentan las denuncias por estafas en el país

El fenómeno no es exclusivo del INBAL. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México alertó recientemente sobre personas que suplantan a su personal para solicitar dinero a nombre de la institución.

De igual manera, la Secretaría de Economía (SE) informó el pasado 5 de septiembre sobre la usurpación de identidad de una servidora pública. Los estafadores utilizaban correos electrónicos falsos para ofrecer a empresas la inclusión en supuestos documentos oficiales a cambio de un pago.

Las autoridades coincidieron en que ningún trabajador de sus dependencias está autorizado para pedir recursos, por lo que llamaron a la población a ignorar cualquier contacto sospechoso y confirmar la autenticidad de la información en canales oficiales.

Así puedes denunciar si recibes una llamada de estafa

Ante la proliferación de estos fraudes, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar de inmediato este tipo de casos a los siguientes canales de comunicación:



089 , número anónimo para denunciar delitos

, número anónimo para denunciar delitos 911 , en caso de emergencias.

, en caso de emergencias. Correos electrónicos: cnac@gn.gob.mx y guardia.nacional@gn.gob.mx

El INBAL concluyó su mensaje exhortando a los buscadores de empleo a mantenerse atentos y no proporcionar información personal a desconocidos: “Exhortamos a la ciudadanía a no dejarse engañar. La única vía de contratación es a través de mecanismos oficiales.

