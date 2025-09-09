Multa de miles de pesos y prisión por vender y tronar cohetes en fiestas patrias de este 2025

Vender, comprar y tronar cohetes en esta temporada de fiestas patrias en México podría salir muy caro, pues la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece de tres meses a tres años de prisión y multas que pueden ir de los 226.28 a los 22 mil 628 pesos a las personas que incurran en el artículo 86 de la misma.

Y es que durante la temporada del 15 de septiembre por el Día de la Independencia de México, muchas familias suelen comprar y detonar este tipo de explosivos sin conocer las multas y sanciones que pueden recibir por parte de las autoridades.

Tipos de sanciones por cohetes y explosivos en México

De acuerdo con la Ley antes mencionada, se pueden emitir sanciones económicas y la aplicación de cárcel a las personas que incurran en el artículo 85, 85 Bis, 86 y 87, los cuales señalan el impedimento de comercialización y fabricación de estos explosivos.

Se imponen sanciones por cohetes bajo los siguientes parámetros:

Compra de explosivos

Transportación de explosivos

Manejo de fábricas y plantas industriales

Comerciantes ilegales de explosivos

¿Qué dice la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos?

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley antes señalada, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y las multas antes establecidas, a las personas que incurran en lo siguiente:

Compren explosivos

Transporten explosivos

Organicen, reparen o transformen explosivos

Almacenen los objetos aludidos en la ley (desde armas de fuego hasta cohetes y explosivos)

Por otro lado, el artículo 85 establece de dos a 10 años de prisión y de 2 mil 262.8 a 56 mil 570 pesos de multa a quienes comercialicen explosivos, así como a aquellos que los adquieran sin comprobar su legal procedencia.

De igual forma se establecen sanciones a quienes fabriquen, exporten, comercialicen y dispongan indebidamente de armas de fuego y este tipo de explosivos.

¿Por qué no se pueden vender ni tronar cohetes en México?

Es importante mencionar que la imposición de estas sanciones se dan con la finalidad de erradicar y controlar estas prácticas, las cuales cada año dejan a decenas de personas lesionadas por quemaduras y con pérdida de extremidades por accidentes.

En gran medida, se busca que con estas leyes se mantenga una regulación de los explosivos y cohetes en temporadas de festividades, esto con la finalidad de evitar contratiempos.

Autoridades hacen llamado a no tronar cohetes en fiestas patrias

Vale la pena señalar que autoridades de seguridad en el país hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tronar cohetes en estas fiestas patrias, pues se pone en riesgo la integridad de las mismas así como a terceros.

