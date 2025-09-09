Multa de miles de pesos y prisión por vender y tronar cohetes en fiestas patrias de este 2025
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que las personas deben contar con un permiso especial para poder comercializar estos productos.
Vender, comprar y tronar cohetes en esta temporada de fiestas patrias en México podría salir muy caro, pues la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece de tres meses a tres años de prisión y multas que pueden ir de los 226.28 a los 22 mil 628 pesos a las personas que incurran en el artículo 86 de la misma.
Y es que durante la temporada del 15 de septiembre por el Día de la Independencia de México, muchas familias suelen comprar y detonar este tipo de explosivos sin conocer las multas y sanciones que pueden recibir por parte de las autoridades.
Tipos de sanciones por cohetes y explosivos en México
De acuerdo con la Ley antes mencionada, se pueden emitir sanciones económicas y la aplicación de cárcel a las personas que incurran en el artículo 85, 85 Bis, 86 y 87, los cuales señalan el impedimento de comercialización y fabricación de estos explosivos.
Se imponen sanciones por cohetes bajo los siguientes parámetros:
- Compra de explosivos
- Transportación de explosivos
- Manejo de fábricas y plantas industriales
- Comerciantes ilegales de explosivos
¿Qué dice la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos?
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley antes señalada, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y las multas antes establecidas, a las personas que incurran en lo siguiente:
- Compren explosivos
- Transporten explosivos
- Organicen, reparen o transformen explosivos
- Almacenen los objetos aludidos en la ley (desde armas de fuego hasta cohetes y explosivos)
Por otro lado, el artículo 85 establece de dos a 10 años de prisión y de 2 mil 262.8 a 56 mil 570 pesos de multa a quienes comercialicen explosivos, así como a aquellos que los adquieran sin comprobar su legal procedencia.
De igual forma se establecen sanciones a quienes fabriquen, exporten, comercialicen y dispongan indebidamente de armas de fuego y este tipo de explosivos.
⚠️🎉 El Metro CDMX (@MetroCDMX) activa el Operativo Cero Pirotecnia del 9 al 17 de septiembre: multas y arrestos para quienes viajen con cuetes en las fiestas patriashttps://t.co/gWukYHXR30— adn40 (@adn40) September 9, 2025
¿Por qué no se pueden vender ni tronar cohetes en México?
Es importante mencionar que la imposición de estas sanciones se dan con la finalidad de erradicar y controlar estas prácticas, las cuales cada año dejan a decenas de personas lesionadas por quemaduras y con pérdida de extremidades por accidentes.
En gran medida, se busca que con estas leyes se mantenga una regulación de los explosivos y cohetes en temporadas de festividades, esto con la finalidad de evitar contratiempos.
Autoridades hacen llamado a no tronar cohetes en fiestas patrias
Vale la pena señalar que autoridades de seguridad en el país hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tronar cohetes en estas fiestas patrias, pues se pone en riesgo la integridad de las mismas así como a terceros.
