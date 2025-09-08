¿Ya tienes tu par? Inicia el Zapatón; requisitos que deben cumplir niños y niñas para recibir zapatos nuevos

¡Llega el Zapatón! En este regreso a clases podrás conseguir zapatos escolares totalmente gratis para los alumnos de preescolar y primaria que cumplan con un único requisito: estar inscritos en alguna escuela pública del municipio de Ecatepec.

La entrega de zapatos nuevos a los alumnos mexiquenses se llevarán a cabo dentro de los planteles de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Te contamos los detalles para que tus hijos puedan recibir este beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del Zapatón?

Durante el ciclo escolar 2025-2026, el gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha el programa llamado ‘Zapatón, Pisando Seguros’ que tiene la finalidad de apoyar en la economía familiar, durante la temporada de regreso a clases donde los padres de familia ven afectado su bolsillo.

Para que los pequeños alumnos sean beneficiarios del Zapatón, únicamente deben de estar inscritos en escuelas públicas del municipio de Ecatepec, en el Edomex.

👞 Hoy hicimos entrega de 5 mil zapatos para niñas y niños de primaria en #Ecatepec. Con el Zapatón vamos a entregar un total 62 mil zapatos de piel para nuestros jóvenes ecatepenses. #CambioConHonestidad pic.twitter.com/6rEqKxqHkE — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) September 4, 2025

Los padres de familia no deben de hacer ningún tipo de registro al programa de zapatos gratis, ya que de acuerdo con lo informado, previamente, el gobierno municipal de Ecatepec acordó con supervisores y directores de educación básica que les hicieran llegar listados con los números de calzado de niñas y niños inscritos e hicieron también una proyección de los alumnos de nuevo ingreso.

¿Cuándo comienza la entrega de zapatos en escuelas de Ecatepec?

En un evento en la explanada municipal de Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó los primeros 5 mil pares de zapatos de piel a alumnos de educación básica.

En dicho evento, la alcaldesa aseguró que la entrega de zapatos gratis se realizará en las escuelas de preescolar y primaria del municipio, durante los meses de septiembre y octubre.

¿Dónde se fabrican los zapatos que regalarán alumnos de Ecatepec?

Durante el evento del Zapatón, la alcaldesa dio a conocer que los zapatos que se regalarán a los a lumnos de primarias y jardín de niños públicas son obra de una empresa de León, Guanajuato, que fue la que ganó la licitación.

La alcaldesa de Ecatepec recordó la importancia de que los niños mexiquenses caminen seguros hacia su escuela con zapatos nuevos y bonitos.

