Hallan muerto a capitán de Marina señalado por sobornos en Tamaulipas

Abraham Jeremías Pérez Ramírez, identificado como el titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado sin vida en su oficina; las autoridades investigan un posible suicidio.

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, Jeremías sería uno de los funcionarios implicados en el delito de robo de combustible, acusado de formar parte de una “red” identificada al interior de la Secretaría de Marina.

El exdirector de la Aduana en Tamaulipas, Alejandro Torres Joaquín, habría señalado a Abraham de recibir 100 mil pesos para permitir la descarga de una embarcación con combustible robado el año pasado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Marina da sus condolencias por el fallecimiento de un elemento en Tamaulipas

Al mismo tiempo, la Secretaría de Marina publicó un mensaje en sus redes sociales oficiales: “La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindará todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden”

La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas.



La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los… — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 8, 2025

¿Quién es Abraham Jeremías Pérez Ramírez y de qué lo acusan?

Pérez era licenciado en Ingeniería en Ciencias Navales, graduado de la Heroica Escuela Naval MIlitar en el año de 1995; en su carrera se desempeñó como titular de la Unidad de Protección Portuaria, en Tampico y en Altamira.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Pérez Ramírez fue uno de los funcionarios que recibió dinero en la red de robo de combustible al interior de la Marina, organizada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y su hermano, Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos del titular de la SEMAR, José Rafael Ojeda Durán, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su declaración ante la FGR, el exdirector de Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, mencionó que le entregó 100 mil pesos al capitán Jeremías Pérez, como una “gratificación” por permitir el desembarco de combustible robado.

Estos datos fueron parte de la investigación que terminó en la detención de 14 personas por el delito de robo de combustible, detallado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.