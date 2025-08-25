Regreso a clases: Esto es lo que pasa si faltas la primera semana del ciclo escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que el regreso a clases para el nuevo ciclo será el lunes 1 de septiembre, por lo que millones de estudiantes volverán a las aulas, aunque algunos siguen considerando faltar la primera semana.

A simple vista parece una decisión sin tantas consecuencias, pues “la primera semana es de chocolate”, sin embargo, faltar a la escuela siempre tendrá consecuencias y en esta ocasión podrían afectar gravemente a futuro.

¿Qué pasa si faltas la primera semana de clases?

En el caso específico de la SEP , no existe ninguna sanción por faltar la primera semana de clases, sin embargo, según el ACUERDO número 10/09/23, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta decisión afectaría directamente a la escuela.

Y es que la SEP utiliza las inasistencias como un referente para reflexionar sobre el personal docente, aunque como medida para los cambios que se podrían implementar a futuro.

Por otro lado, en escuelas privadas o en otros niveles educativos sí pueden existir sanciones por faltar a clases tantos días seguidos sin justificación, desde puntos menos en las materias hasta reportes e incluso una posible suspensión, según el reglamento de cada institución.

¿Cuántas veces se puede faltar a la escuela?

En las escuelas incorporadas a la SEP , la asistencia no es un criterio para reprobar las materias, ya que, al menos en primaria, un estudiante puede avanzar de grado sin importar cuántas veces haya faltado, siempre y cuando haya cumplido con trabajos, proyectos y exámenes, con un promedio de 6 o superior.

En otras instituciones educativas, la asistencia sí es un criterio de calificación, por lo que los estudiantes que falten la primera semana corren el riesgo de reprobar materias.

Otros problemas con faltar la primera semana de clases

Y claro, habrá una serie de complicaciones que el alumno y los tutores tendrían que enfrentar si deciden faltar la primera semana de clases, ya que es justo en estos días cuando los profesores dan las bases para sus materias, pidiendo características específicas de útiles escolares y estableciendo los parámetros que seguirán durante todo el ciclo escolar.

Sin mencionar que, a nivel social, muchos grupos de amigos se forman en la primera semana de clases, por lo que sería más complicado integrarse luego de una semana.

