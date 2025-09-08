Gobierno de AMLO ocultó mini-refinería ligada a La Barredora y a Adán Augusto desde 2020

El Gobierno de AMLO habría tenido conocimiento, desde hace cinco años, de la existencia de una mini-refinería clandestina ligada al grupo criminal La Barredora, supuestamente, encabezado por Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López.

En dicho lugar clandestino se refinaba petróleo robado a Pemex por integrantes de dicho grupo criminal, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la corrupción (MCC). Te contamos los detalles de este caso.

Investigación de inteligencia militar reportó una mini refinería clandestina durante el gobierno de Adán Augusto

Según un informe de inteligencia militar, desde el año 2020, el gobierno morenista había sido informado de la existencia de una mini-refinería clandestina que se ubicaba al sur de Veracruz y era operada por integrantes de La Barredora , que estaban bajo el mando del ex secretario de seguridad del entonces gobernador de Tabasco Adán Augusto, quien actualmente funge como coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

De acuerdo con lo reportado por Mexicanos contra la corrupción, desde 2020, el informe de inteligencia militar reportó el robo de hidrocarburos en la zona. Asimismo, se informó que los miembros del grupo criminal La Barredora llevaban el combustible robado a una planta de refinación y almacenamiento ubicada al sur de Veracruz.

Revelan que el gobierno de AMLO sabía de una mini refinería clandestina ligada a La Barredora

De acuerdo con la investigación de MCC, la construcción de la refinería inició en 2019, porque anteriormente, el sitio estaba cubierto por vegetación y fue presentando cambios hasta que, en 2025, aparecía con una barda perimetral con caseta de vigilancia.

En junio de este año, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad informaron de un cateo en el que se lograron incautar más de 500 mil litros de crudo, así como infraestructura para la producción destinada al mercado ilícito de combustibles.

En esta oportunidad, los miembros del Gabinete de Seguridad atribuyeron este descubrimiento a las labores de inteligencia militar; sin embargo, tal y como lo denuncian MCC, esas labores de inteligencia ya se habían realizado desde 2020.

¿Cómo operaba la mini refinería clandestina en Veracruz?

De acuerdo con los resultados del rastreo y seguimiento telefónico que forman parte de las labores de inteligencia militar que se llevaron a cabo en 2020, de los que tenía conocimiento el Gobierno de AMLO, los integrantes de La Barredora, al mando de Hernán Bermúdez Requena llevaban el combustible robado de Pemex a una planta en el sur de Veracruz, cerca de los límites con Tabasco.

En este lugar, los miembros del grupo criminal refinaban el crudo robado. Las investigaciones incluso incluyen un mapa con la posible ubicación de la planta que apunta a una zona muy cercana del lugar donde el Gabinete de Seguridad realizó el cateo en junio.

