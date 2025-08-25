¿Has escuchado de la calle Mesones? En el Centro Histórico de la CDMX existe una calle en la que puedes encontrar útiles escolares y todo lo necesario para el regreso a clases 2025-2026 a los mejores precios.

En este lugar, los padres de familia capitalinos encontrarán los comercios con los precios más económicos para surtir la lista de útiles escolares de sus hijos de todos los niveles educativos.

La calle del Centro con útiles escolares baratos que puedes pagar con tu tarjeta

El Centro Histórico tiene la fama de ser un lugar en el que se pueden conseguir diversos artículos a precios muy económicos. Por supuesto, también existe una calle especializada en útiles escolares, nos referimos a la calle Mesones, en donde se encuentran varias papelerías, pero también la famosa Plaza Mesones.

La Plaza Mesones 129 es un lugar en el que se concentran varios comercios con artículos de papelería que se venden a menudeo o mayoreo, por lo que los padres de familia podrán ahorrar a la hora de surtir la lista de útiles de la SEP. Además, lo importante es que es posible pagar en estos comercios con la tarjeta de uniformes y útiles escolares.

Tania Itzel Vargas Plaza Mesones 129, Centro Histórico.

¿Dónde es mejor comprar los útiles escolares?

Aunque puedes conseguir los útiles escolares en supermercados o tiendas especializadas en papelería, la Plaza Mesones es una de las mejores opciones para surtir la lista de útiles escolares a precios inmejorables. En este lugar encontrarás productos de marcas conocidas y otras no tanto, que también brindan buena calidad.

En la plaza encontrarás una gran oferta de cuadernos, plumas, lápices, plumones, pegamento, pinturas, juegos geométricos, calculadoras, gomas, cartulinas, crayones y todo lo que sus hijos requieran para iniciar el nuevo ciclo escolar.

¿Cuánto cuestan los útiles escolares en la Plaza Mesones?

En México, existen miles de familias que deben de surtir varias listas de útiles escolares pues tienen varios niños en edad escolar en casa. Afortunadamente, en la Plaza Mesones casi todos los comercios venden sus productos a precios de menudeo y de mayoreo, generalmente a partir de tres piezas.

El local que visitamos en la Plaza Mesones se llama Menvill y es el local número 524-A. En este comercio pudimos encontrar los siguientes precios.



Juegos geométricos: Entre 40 y 75 pesos

Caja de 12 colores Crayola : 65 pesos

: 65 pesos Caja de 12 colores Kores: 60 pesos

Caja de 12 colores Shely: 45 pesos

Caja de 12 colores BIC 45 pesos

Caja de 12 colores Vividel: 45 pesos

Caja de 15 colores Norma : 85 pesos

: 85 pesos Caja de 12 colores Kores: 100 pesos

Caja de 24 colores Vividel: 85 pesos

Caja de 24 colores Jocar: 50 pesos

Caja de 24 colores Crayola: 120 pesos

Caja de 24 colores Norma : 160 pesos

: 160 pesos Caja de 24 colores borrables: 90 pesos

Caja de 24 colores Pelikan: 105 pesos

Caja de 36 colores Prismacolor : 260 pesos

: 260 pesos Caja de 48 colores Prismacolor: 350 pesos



En este local también encontrarás un amplio surtido de plumas, plumones, pegamento, gomas, lápices, etcétera.

Tania Itzel Vargas La Plaza Mesones tiene gran variedad en artículos escolares.

En locales dentro de la Plaza Mesones 129 puedes encontrar libretas y cajas de cuadernos profesionales en los siguientes precios:

Cuaderno profesional Monkey caja de 25 piezas: 380 pesos

caja de 25 piezas: 380 pesos Cuaderno francés: 600 pesos con 30 piezas

Cuaderno profesional Monkey 100 hojas: 17 pesos

Cuaderno profesional Scribe 100 hojas : 18 pesos

: 18 pesos Cuaderno profesional Alkorplan de pasta semidura 100 hojas : 22 pesos menudeo; 20 pesos mayoreo

: 22 pesos menudeo; 20 pesos mayoreo Paquetes de 100 hojas de color: 35 pesos

Paquete de 500 hojas blancas: 68 pesos

Millar de hojas de color: 250 pesos

Cuaderno profesional cosido Norma: 60 pesos

También encontramos una gran variedad de mochilas y lapiceras de la mejor calidad a un precio súper accesible.

¿Cómo llegar a la Plaza Mesones en el Centro de la CDMX?

Para llegar a la Plaza Mesones 129 la forma más sencilla es viajar en el Metro CDMX hasta la estación Pino Suárez. Una vez ahí caminas con rumbo al Zócalo capitalino hasta llegar a la calle Regina y entrar por ahí. Gira a la derecha y encontrarás la plaza. Alrededor también encontrarás varios comerciantes ambulantes.

Si piensas ir en fin de semana a surtir la lista de útiles escolares, te recomendamos que vayas temprano, para que evites las aglomeraciones y la lluvia.

