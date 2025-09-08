Cambios en baños y seguridad en escuelas de la SEP para mayor privacidad y protección de alumnos

La Secretaría de Educación Pública en voz de Mario Delgado informó sobre algunos cambios que habrá en sanitarios de los planteles y en temas de seguridad en las escuelas. En un comunicado se dio a conocer que a raíz del caso en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat en el Estado de México donde hubo abusos cometidos por servidores públicos contra niñas y niños en 2018 se reitera el repudio a estos actos y anunciaron las siguientes medidas:

Revisión de protocolos y efectividad de ingreso a los planteles

Desarrollo de sistemas de identificación de escuelas y responsables de violaciones a derechos humanos

Creación de un registro público de abusadores para evitar que sean contratados en otras escuelas

Separación estricta de sanitarios para niñas, niños con el que usan los docentes

Cambios administrativos para que empleados que estén en algún proceso penal no puedan seguir trabajando en escuelas

Remoción de las viviendas de los conserjes

Disculpa pública por falta de seguridad en escuelas de la SEP

Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), reafirmó la disculpa pública generada por estos lamentables hechos y dio a conocer que también se aplicarán medidas en materia de:

Capacitación

Detección

Atención y seguimiento

Con lo que el organismo reafirma la obligación del Estado de proteger a las niñas y los niñas, así como su vida, integridad y educación. Con estas medidas se busca que se garanticen los derechos y la seguridad del alumnado.

¿Hay clases de la SEP el lunes 15 de Septiembre de 2025?

El próximo lunes 15 de Septiembre se conmemora un aniversario más del inicio de la guerra de independencia de México y como sabemos el día 16 es de asueto a nivel nacional, sin embargo, el vigésimo quinto día del mes patrio no está marcado en el calendario 2025 - 2026 de la SEP como día de descanso para los alumnos, por lo que niñas, niños y adolescentes tendrán que acudir a sus colegios para después iniciar con los festejos patrios.

Cabe mencionar que es probable que el lunes si sea de descanso para algunos alumnos, pero eso depende de las autoridades de la escuela en la que está cursando el año escolar.

