Cambio de horario en clases de primaria y secundaria sería por estas razones

El regreso a las aulas de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) ha generado confusión entre madres, padres y tutores. Las condiciones meteorológicas no mejoran, incluso la madrugada de este martes 2 de septiembre las lluvias azotaron la Ciudad de México (CDMX), generado inundaciones y por ende caos vial durante el horario de clases .

Asimismo la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) genera incertidumbre, pues este modelo educativo incluye nuevas materias, también contempla horario ampliado de clases en los turnos matutino y vespertino.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuál es el horario de clases para primaria y secundaria en ciclo 2025-2026?

Hasta el momento la autoridad educativa no ha informado de modificaciones. El horario de clases se mantiene igual tanto para el turno de la mañana como el de la tarde.

Preescolar



Turno matutino: De 9:00 am a 12:00 pm

Turno vespertino: De 2:00 pm a 5:00 pm

Primaria Turno Matutino



Horario de entrada: 8:00 am

Horario de salida: 1:00 pm

Primaria Turno Vespertino



Horario de entrada: 1:30 pm

Horario de salida: 6:00 pm

Secundaria



Turno matutino: De 7:00 am a 1:30 pm.

Turno vespertino: De 13:30 pm a 7:10 pm

¿Cuándo cambia el horario de clases de la SEP?

Las lluvias no han afectado el horario de clases; sin embargo, es probable que el frío sí lo haga, especialmente en las entidades del norte del país, donde las temperaturas descienden por debajo de los 0 grados. Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como zonas montañosas de Zacatecas y San Luis Potosí son ejemplo de ello.

La hora en que entran y salen los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 puede cambiar durante los próximos meses con la entrada de la temporada de otoño-invierno 2025.

¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana?

La NEM es el actual proyecto educativo de México, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) , que busca formar estudiantes con una visión integral, humanista y comunitaria. Sus pilares incluyen la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como centro del aprendizaje, el derecho humano a la educación y la integración curricular. La NEM se enfoca en la equidad, la excelencia, la inclusión y el desarrollo humano, promoviendo el respeto por la diversidad cultural, la participación de las familias y la formación de ciudadanos críticos y solidarios.

En este enlace puedes conocer todo sobre los planes y programas de estudio oficiales.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.